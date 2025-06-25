Иран проведет похороны высших командиров и ученых, погибших в войне с Израилем

В субботу Иран проведет похороны на государственном уровне старших военных командиров и ведущих ученых, погибших во время 12-дневной войны страны с Израилем, сообщает IRNA.

Агентство отмечает, что Хоссейн Салами, глава Корпуса стражей исламской революции, убитый Израилем в первый день войны 13 июня, будет похоронен в четверг.

Израиль заявил, что его широкомасштабное нападение на высших военных лидеров Ирана, ученых-атомщиков, объекты по обогащению урана и программу баллистических ракет было необходимо, чтобы помешать Исламской Республике реализовать свой открыто заявленный план по уничтожению еврейского государства.