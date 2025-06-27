Силовики увезли из Эчмиадзина предстоятеля Ширакской епархии ААЦ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Представители силовых структур Армении увезли из Эчмиадзина архиепископа Микаэла Аджапахяна.

В эти минуты ситуация в Первопрестольном Эчмиадзине крайне напряженная.

Сообщается, что правоохранители заблокировали проспект Исакова, по которому пытаются добраться граждане для защиты Эчмиадзина.

Ситуация в Эчмиадзине периодически обостряется, возникают давки и стычки между гражданами и силовиками. В один момент граждане начали раскачивать ворота монастыря. Замок на воротах сломался.

Католикос всех армян Гарегин II заявил гражданам и священникам, что высшее духовенство примет решение о дальнейших действиях.

«Владыка «Аджапахян – ред.) сейчас поедет вместе с нашим адвокатом, мы вернемся в резиденцию, где проходило собрание священников. Там обсудим наши действия и примем решение. Мы приложим все усилия ради торжества справедливости», - сказал Гарегин II.

Источник: Sputnik Армения

12:25

Потасовка между полицейскими и священнослужителями произошла в Эчмиадзине.

На территорию резиденции ранее ворвался спецназ Службы нацбезопасности в масках.

Представители духовного сословия не позволили силовиками ворваться в здание резиденции католикоса.

Источник: Sputnik Армения

12:05

Спецназ СНБ в масках вошел на территорию Эчмиадзина, присутствующих во дворе резиденции католикоса журналистов силовики вывели.

До этого на территорию резиденции вошел начальник полиции Эчмиадзина.

«Дорогие, все духовенство Армении готово к аресту. Мы все в Первопрестольном Святом Эчмиадзине», - написал иеромонах Асогик Карапетян в соцсети.

Он добавил, что «либо вы всех нас заберете, либо вынесете наши тела». Проникновение силовиков в масках вызвало возмущение среди священников, возникла перепалка. Спустя несколько минут к ним вышел католикос всех армян Гарегин II.

Источник: Sputnik Армения

11:25

Архиепископ Микаэл Аджапахян находится в Эчмиадзине, где должно пройти собрание духовенства, сообщила Sputnik Армения его адвокат Тамара Яйлоян.

Юрист также добавила, что ее не пустили в резиденцию Аджапахяна, где в эти минуты идут обыски.

Правоохранители заявили ей, что она может войти в здание только после следственных действий.

Между тем армянские силовики в эти минуты пришли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине, сообщил адвокат Мигран Погосян.

По его информации, кто-то из правоохранителей интересовался, там ли находится глава Ширакской епархии Микаэл Аджапахян.

Также известно, что в эти минуты представители духовенства собрались во дворе резиденции католикоса в Эчмиадзине на собрание священников.

Ранее против главы епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна было возбуждено уголовное дело по признакам публичных призывов к захвату власти.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.

Источник: Sputnik Армения

10:30

Утром в пятницу около 30 лиц в масках ворвались в резиденцию предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщил в соцсети адвокат Мигран Погосян.

Сам архиепископ сообщил, что попытка проникнуть в его резиденцию действительно была, но сам он находился не там.

Ранее против М.Аджапахяна было возбуждено уголовное дело по признакам публичных призывов к захвату власти.

Напомним, 25 июня Следственный комитет Армении сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов движения «Священная борьба», возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном. В домах Б.Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.

Источник: Sputnik Армения