Посла Германии вызвали в МИД РФ

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф вызван в пятницу в МИД РФ, ему объявят об ответных мерах российской стороны на преследование журналистов из России.

Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

"Посол ФРГ вызван в пятницу в МИД РФ, ему объявят об ответных мерах за преследование российских журналистов", - указали в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что призывы Москвы в адрес германской стороны прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются Берлином.

Дипломат обратила внимание, что это "сказывается не только на СМИ и журналистах, но теперь еще и на членах их семей". По словам Захаровой, в Германии делается все, что любыми способами вынудить корреспондентов досрочно прекратить использование ими своих профессиональных обязанностей и покинуть страну.