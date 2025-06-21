«Турция для Армении - не угроза, как и Армения для Турции»: О чем Пашинян говорил с турецкими армянами - ВИДЕО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Турцию 20 июня встретился в Стамбуле с представителями армянской общины, и выступил с заявлениями по поводу армяно-турецких отношений.

Как сообщает газета армянской общины Agos, на закрытой для прессы встрече присутствовали депутаты парламента Турции армянского происхождения, представители армянских фондов, общины и гражданского общества.

Пашинян начал свою речь с важности своего визита и встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил значимость прямых двусторонних переговоров, отметив, что до начала процесса нормализации и в его начальный период «переговоры велись через третьи страны». По словам Пашиняна, сейчас «есть хорошая возможность для продвижения процесса».

Премьер-министр Армении отметил важность такой встречи на фоне международных событий и выразил надежду на возможность развития новых отношений в этом контексте. Пашинян сказал, что в начале процесса нормализации между Турцией и Арменией возникал вопрос: «А получится ли?», и добавил: «Важно правильно определить проблемы, мы сделали первый шаг, а самый значимый способ решения проблем — это слушать друг друга напрямую и верить в успех».

При этом Пашинян отметил, что не стоит иметь чрезмерно завышенных ожиданий относительно процесса, сказав: «Три года назад даже такие контакты считались слишком большим ожиданием».

Говоря о необходимости обеспечения непрерывности процесса, Пашинян поблагодарил президента Эрдогана за приглашение.

Он напомнил, что в 2026 году в Армении пройдет саммит Европейского политического сообщества, и подчеркнул, что в связи с этим намерен пригласить Эрдогана в Армению.

В своем выступлении Пашинян неоднократно подчеркивал важность прямых контактов и отметил, что армянская община Турции тоже может сыграть роль в развитии отношений между двумя странами. Он заявил, что не претендует на представление всех армян мира, а также отметил возможность разработки новых механизмов для решения повседневных проблем армян в Турции, добавив: «Когда нет двусторонних контактов, возникают такие проблемы».

Касаясь предложенного Арменией проекта «Перекресток мира», Пашинян сказал: ««Перекресток мира» не препятствует пути Турана, дорога уже готова, если есть источник воды, мы можем пить из него вместе, препятствий нет».

Он подчеркнул, что начинается новый этап в двусторонних отношениях. «Ни Турция для Армении, ни Армения для Турции не являются угрозой», - сказал армянский премьер.

На напоминание о том, что представители Патриархата армян Турции не участвуют во встрече, Пашинян ответил: «Если они не идут ко мне, я пойду к ним». Его слова были встречены аплодисментами. Однако из-за неожиданного закрытия Патриархата контакты с духовенством не представились возможными.

В армянском сообществе это связали с конфликтом Пашиняна и духовного лидера всех армян Гарегина II.

Источник: Agos