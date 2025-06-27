МВД и ГКРРО предупредили граждан о нежелательности участия детей в религиозных мероприятиях

МВД и Госкомитет по работе с религиозными организациями (ГКРРО) выступили с совместным обращением к гражданам, в котором предупредили, что в соответствии с законом «О свободе вероисповедания», религиозные мероприятия должны проводиться только в мечетях и святилищах.

В обращении говорится, что в месяц Мухаррам, который начался 26 июня, принимаются соответствующие меры по обеспечению безопасности в местах поклонения, а также по регулированию бесперебойного движения транспорта.

«Мы хотели бы особо отметить, что имеют место случаи, когда некоторые родители берут несовершеннолетних детей на религиозные мероприятия, в том числе на церемонии покаяния. При этом следует учитывать как физическую, так и психологическую безопасность детей. Мы просим родителей учесть нецелесообразность участия несовершеннолетних детей в подобных массовых мероприятиях и быть особенно внимательными к предотвращению ситуаций, противоречащих законодательству», - подчеркивается в обращении МВД и ГКРРО к гражданам.