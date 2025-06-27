В США демократы выразили сомнения в уничтожении ядерной программы Ирана

Ряд демократов в Сенате Конгресса после проведенного для них 26 июня вашингтонской администрацией брифинга, на котором была представлена секретная информация о последствиях ударов США по Ирану, выразил сомнения в том, что ядерная программа исламской республики уничтожена.

«Я ухожу с брифинга, по-прежнему будучи убежденным в том, что мы не уничтожили эту программу», - заявил журналистам сенатор Крис Мерфи (от штата Коннектикут). «Президент [США Дональд Трамп] целенаправленно вводил общественность в заблуждение, когда говорил, что эта программа уничтожена», - подчеркнул он.

«Нет сомнений, что все еще остается значительный потенциал, важное оборудование», - добавил законодатель, говоря о возможности Тегерана создать ядерное оружие. «В Иране по-прежнему есть люди, которые знают, как работать с центрифугами [для обогащения урана]. Если у них все еще имеется обогащенный уран, если они по-прежнему могут использовать центрифуги, то их [ядерная] программа не отброшена на годы назад. Она отброшена на месяцы», - полагает Мерфи.

Член верхней палаты Конгресса Марк Уорнер (демократ, от штата Вирджиния) после брифинга отметил:

«Очевидно, что иранской ядерной программе нанесен ущерб». Вместе с тем, как подчеркнул он, «потребуется время, чтобы получить окончательные оценки того, каков этот ущерб». Сенатор допустил, что заявления вашингтонской администрации о лишении Ирана возможности создать ядерное оружие «вызывает ложное ощущение комфорта у американцев».

«Президент Трамп заявил, что [иранские] запасы ядерных материалов были полностью уничтожены. Я не получил адекватного ответа на вопрос об этом», - сказал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). «Было ясно, что [у администрации США] нет четкой стратегии, нет конечной цели, нет подробного плана относительно того, как не допустить получения Ираном ядерного оружия», - добавил он.

По мнению сенатора Ричарда Блюменталя (демократ, от штата Коннектикут), пока рано с уверенностью говорить, что ядерные объекты республики полностью разрушены. «Дело в том, что мы этого не знаем. Любой, кто говорит, что мы точно это знаем, выдумывает, поскольку мы еще не получили окончательные оценки результатов боевого воздействия», - отметил он.

Многие сенаторы-республиканцы после брифинга заявили, что считают обоснованными оценки вашингтонской администрации, согласно которым нанесенные в ночь на 22 июня удары ВС США по объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо полностью лишили Тегеран возможности создать ядерное оружие. На брифинге выступили госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Дэн Кейн. Планируется, что в пятницу аналогичное мероприятие проведут для членов Палаты представителей Конгресса.

Как проинформировал 24 июня со ссылкой на свои источники телеканал CNN, американское разведсообщество считает, что удары ВС США по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы республики. Согласно предварительной оценке разведки, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана атомной бомбы, отметил телеканал. По его сведениям, такие данные представили сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США на основании анализа, проведенного Центральным командованием ВС после американских ударов. Запасы обогащенного урана в Иране не были уничтожены, а центрифуги в основном «не повреждены», сообщил собеседник телеканала.

Схожие по содержанию публикации появились вскоре и в других американских СМИ.

Белый дом и Пентагон неоднократно заявляли, что приведенная CNN информация не соответствует действительности. Как заверили 24 июня Рэтклифф и глава Национальной разведки США Тулси Габбард, полученные данные свидетельствуют о том, что в результате американских ударов ядерной программе Ирана был нанесен серьезный ущерб. Рэтклифф и Габбард подчеркнули, что республике потребовались бы годы на восстановление уничтоженных ядерных объектов.

Трамп, выступая в Гааге по итогам саммита НАТО, подчеркнул, что выводы РУМО, которые попали 24 июня в прессу, носили предварительный характер. Он призвал уволить автора упомянутой публикации CNN.

Глава Белого дома также обвинил демократов в раскрытии журналистам предварительных данных национальной разведки о результатах американских ударов по Ирану и заявил, что они должны быть привлечены к ответственности.

Источник: ТАСС