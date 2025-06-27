В Армении возбудили дело о фейковой записи Пашиняна с поручением СНБ и следователям
Следственный комитет (СК) Армении возбудил дело о публикации в интернете фейковой аудиозаписи премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщает пресс-служба СК, на записи, которую сделала группа злоумышленников, премьер-министр якобы отдает поручения руководителям Службы национальной безопасности и Следственного комитета.
Возбуждено дело по признакам части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (компьютерный подлог, совершенный группой лиц).
Ведется следствие, принимаются меры для выяснения личностей злоумышленников.
Источник: Sputnik Армения
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