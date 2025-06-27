В Армении возбудили дело о фейковой записи Пашиняна с поручением СНБ и следователям

Следственный комитет (СК) Армении возбудил дело о публикации в интернете фейковой аудиозаписи премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает пресс-служба СК, на записи, которую сделала группа злоумышленников, премьер-министр якобы отдает поручения руководителям Службы национальной безопасности и Следственного комитета.

Возбуждено дело по признакам части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (компьютерный подлог, совершенный группой лиц).

Ведется следствие, принимаются меры для выяснения личностей злоумышленников.

Источник: Sputnik Армения