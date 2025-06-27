В 41 провинции Турции задержаны более 360 подозреваемых в терроризме

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсетях о масштабных операциях по задержанию лиц, подозреваемых в причастности к террористической организации «Параллельное государство» (FETÖ).

По данным главы турецкого МВД, операции за последние две недели проведены в 41 провинции страны, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Измире.

«Задержан в целом 361 подозреваемый в терроризме. Задержанным предъявлены обвинения в причастности к деятельности запрещенной организации, финансировании и пропаганде идей террористических структур, а также использовании запрещенной программы зашифрованной передачи сообщений ByLock», - написал министр, поблагодарив сотрудников всех структур, принявших участие в операциях.