Трамп приказал прекратить финансирование связанных с беспорядками в США организаций

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить предоставление государственных средств организациям, которые связаны с массовыми беспорядками в стране.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский лидер отметил, что выступает за «немедленное принятие» законопроекта, автором которого является член Палаты представителей Конгресса США Кевин Кайли (республиканец от штата Калифорния).

Документ предусматривает введение запрета на государственное финансирование организаций, представители которых участвуют в массовых беспорядках в стране или готовят их. Согласно законопроекту, им также не должны предоставлять статус, освобождающий от необходимости выплачивать налоги.

«Я поручаю моей администрации не выплачивать никаких средств таким радикальным группам вне зависимости от законопроекта. Им платят за то, что они подстрекают к бунтам, сжигают или разрушают город, а потом возвращаются к кормушке, чтобы помогать его восстанавливать, - написал Трамп. - Больше никаких денег!»

Во многих крупных американских городах в последние недели имели место масштабные акции протеста.

Демонстранты обвиняли администрацию Трампа в принятии чрезмерно жестких мер по борьбе с нелегальной миграцией и превышении полномочий. В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) такие демонстрации неоднократно перерастали в беспорядки. Их участники бросали камни и петарды в сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США, поджигали машины, грабили магазины, наносили ущерб объектам инфраструктуры.

Американский лидер заявлял, что акции были организованы профессиональными провокаторами за деньги.

Источник: ТАСС