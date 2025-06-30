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Иран потребовал от США гарантий отказа от новых ударов

First News Media13:06 - Сегодня
Иран потребовал от США гарантий отказа от новых ударов

Иран хочет получить от США ответ, осуществят ли они новый «акт агрессии» против Исламской Республики.

Об этом заявил замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си».

По его словам, Тегеран должен понимать, повторятся ли удары по иранским объектам в то время, как будут вестись переговоры с Вашингтоном.

В этом же интервью Тахт-Раванчи сообщил, что США предложили Ирану возобновить переговоры по ядерной программе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Источник: Газета.ру

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