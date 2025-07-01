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Азербайджан и Всемирный банк подписали кредитное соглашение на $173,5 млн - ФОТО

Фаига Мамедова16:40 - Сегодня
Азербайджан и Всемирный банк подписали кредитное соглашение на $173,5 млн - ФОТО

1 июля 2025 года между Открытым акционерным обществом «Азерэнержи» и Международным банком реконструкции и развития (входит в Группу Всемирного банка) было подписано Кредитное соглашение и Гарантийное соглашение по «Проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане».

Как передает 1news.az, кредитное соглашение на сумму $173,5 млн подписали председатель правления ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев и страновой менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер.

Гарантийное соглашение от имени правительства Азербайджана подписали министр финансов Сахиль Бабаев и госпожа Шталльмайстер.

Привлечённый кредит направлен на укрепление инфраструктуры передачи энергии для безопасной интеграции строящихся станций возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетическую систему Азербайджана. Средства привлекаются сроком на 15 лет с льготным периодом в 5 лет, погашение завершится в конце 2039 года. Доля участия правительства Азербайджана в проекте ($31,2 млн) покроет НДС и таможенные пошлины.

Основная цель проекта, рассчитанного на 4 года, — улучшить функционирование энергетической системы «Азерэнержи» и поддержать безопасную интеграцию объектов ВИЭ в передающую сеть в течение следующих 5 лет. Всемирный банк профинансирует строительство 4 линий электропередачи напряжением 500 и 330 кВ (общей протяжённостью 341 км), а также приобретение трансформаторов и оборудования для подстанции Невахи 500/330/10 кВ.

На церемонии подписания министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев высоко оценил поддержку Всемирного банка. Он отметил, что это соглашение, заключённое по поручению Президента Ильхама Алиева, ускорит переход к устойчивым и «зелёным» источникам энергии, повысит энергетическую безопасность и поможет в борьбе с изменением климата.

С.Бабаев подчеркнул богатые ресурсы Азербайджана в солнечной, ветровой и гидроэнергетике. Он заявил, что цель правительства — превратить страну не только в производителя, но и в экспортёра «зелёной» энергии.

Министр добавил, что в рамках председательства на COP29 Азербайджан активно инвестирует в увеличение доли ВИЭ, расширение инфраструктуры и внедрение систем хранения энергии.

Страновой менеджер Штефани Шталльмайстер выразила уверенность, что Всемирный банк продолжит поддерживать Азербайджан в его устойчивом и инклюзивном развитии, подтверждая успешное сотрудничество с надёжным партнёром.

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