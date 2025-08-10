Завтра на территории страны будет дождливая погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в первой половине дня местами ожидаются прерывистые дожди. Утром в отдельных местах полуострова возможны кратковременные ливни, грозы. Усиливающийся временами северо-западный ветер днем сменится на умеренный северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем – 29-32° тепла. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха – ночью 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы. В некоторых местах возможны кратковременные ливни, град. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью 21-26°, днем – 32-36°, в горах ночью – 12-17°, днем – 20-25° тепла.

Источник: АЗЕРТАДЖ