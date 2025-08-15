Увеличилась численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 16 833 человека, или на 0,2%, и по состоянию на 1 июля 2025 года достигла 10 миллионов 241 тысячи 722 человек.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Государственный комитет по статистике.

54,4% населения страны составляют городские жители, 45,6% - сельские, 49,8% - мужчины, а 50,2% - женщины.

На начало июля этого года 4,6% населения приходилось на Нахчыванскую Автономную Республику, 23% - на город Баку, 9,2% - на Лянкяран-Астаринский экономический район, 8,6% - на Абшерон-Хызинский, 7,3% - на Карабахский, 7,1% - на Центрально-Аранский, 6,6% - на Газах-Товузский, 6,1% - на Шеки-Загатальский, 5,8% - на Гянджа-Дашкесанский, 5,4% - на Губа-Хачмазский, 5,2% - на Миль-Муганский, 4,9% - на Ширван-Сальянский, 3,2% - на Горно-Ширванский и 3% - на Восточно-Зангезурский.