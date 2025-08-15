Депутат Госдумы: Трамп и Путин на Аляске могут обсудить контроль над Зангезурским коридором

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить вопрос контроля над Зангезурским коридором - транспортным маршрутом между территориями Армении и Азербайджана.

Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Вопрос контроля над Зангезурским коридором в том числе будет рассматриваться на двухсторонней встрече президентов РФ и США», - сказал собеседник агентства.