Установлены личности подвергшихся нападению шакала в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности людей, подвергшихся нападению шакала в селе Шатырлы Джалилабадского района.

Как сообщает Report, в результате инцидента пострадали жители села Айгюн Оруджева, Судаба Рустамова и Джошгун Алили.

Всем троим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших с ранами нижних и верхних конечностей оценено как удовлетворительное, они выписаны домой на амбулаторное лечение.

В Джалилабадском районе шакал напал на жителей села.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в селе Шатырлы.

В результате пострадали три человека, которые впоследствии были госпитализированы в Центральную больницу Джалилабадского района.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в больнице.