Установлены личности подвергшихся нападению шакала в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО
Установлены личности людей, подвергшихся нападению шакала в селе Шатырлы Джалилабадского района.
Как сообщает Report, в результате инцидента пострадали жители села Айгюн Оруджева, Судаба Рустамова и Джошгун Алили.
Всем троим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших с ранами нижних и верхних конечностей оценено как удовлетворительное, они выписаны домой на амбулаторное лечение.
13:18
В Джалилабадском районе шакал напал на жителей села.
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в селе Шатырлы.
В результате пострадали три человека, которые впоследствии были госпитализированы в Центральную больницу Джалилабадского района.
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в больнице.