Шутка друзей в Хачмазе закончилась поножовщиной - ОБНОВЛЕНО
Стали известны подробности поножовщины, произошедшей на улице в Хачмазском районе.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент был зафиксирован на территории города Хачмаз.
Житель города Фархад Теймур оглу Алиев (1972 г.р.) и Мехраб Мамедага оглу Аскеров (1976 г.р.) были друзьями на протяжении многих лет. В тот день они шутили друг над другом на улице. Какой-то момент в шутке Фархада Алиева не понравился Мехрабу Аскерову, и он обругал Ф. Алиева. Разозлившись на оскорбления, Ф. Алиев ударил друга ножом.
В результате оперативных действий сотрудников Хачмазского районного отдела полиции подозреваемый в совершении преступления Ф. Алиев был задержан.
По факту возбуждено уголовное дело.
