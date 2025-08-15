Шутка друзей в Хачмазе закончилась поножовщиной - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности поножовщины, произошедшей на улице в Хачмазском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент был зафиксирован на территории города Хачмаз.

Житель города Фархад Теймур оглу Алиев (1972 г.р.) и Мехраб Мамедага оглу Аскеров (1976 г.р.) были друзьями на протяжении многих лет. В тот день они шутили друг над другом на улице. Какой-то момент в шутке Фархада Алиева не понравился Мехрабу Аскерову, и он обругал Ф. Алиева. Разозлившись на оскорбления, Ф. Алиев ударил друга ножом.

В результате оперативных действий сотрудников Хачмазского районного отдела полиции подозреваемый в совершении преступления Ф. Алиев был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело.

