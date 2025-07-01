Операция СГБ: гражданин Азербайджана арестован по обвинению в госизмене

Гражданин Азербайджана Эльнур Таир оглу Исмиев арестован по обвинению в государственной измене.

Как сообщает 1news.az, Э.Исмиев привлечен к уголовной ответственности Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ).

Ему предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Собранные по делу материалы направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.