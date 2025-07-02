В Азербайджане отмечается День полиции

2 июля сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана отмечают профессиональный праздник – День полиции.

В 1918 году в этот день министр внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики Бехбуд хан Джаваншир подписал «Циркуляр о кадровых назначениях в полиции», ставший основой для создания национальной полиции молодой республики.

Полиция и Внутренние войска, составляющие единую систему Министерства внутренних дел, в самые тяжелые моменты для нашей страны и народа, с первых дней армяно-азербайджанского конфликта мужественно защищали территориальную целостность Родины.

В этих боях стали шехидами 1695 сотрудников и военнослужащих, 76 были удостоены звания Национальный Герой.

Героически проявили себя сотрудники полиции и в славные дни победоносной Отечественной войны осени 2020 года, завершившейся освобождением азербайджанских земель от многолетней армянской оккупации.

С 1998 года в соответствии с Указом Общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва 2 июля отмечается как День полиции.

Законодательство о полиции состоит из Конституции Азербайджанской Республики, Закона «О полиции», других нормативно-правовых актов Азербайджанской Республики, международных договоров, одной из сторон которых является Азербайджан.

Азербайджанская полиция делает все для охраны общественного правопорядка, обеспечения безопасности граждан, защиты закона, прав и свобод человека.