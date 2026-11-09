СМИ: Мадуро в американской тюрьме обратился к религии и философии

Находящийся в американской тюрьме президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к религии и философии.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, политик проводит большую часть свободного времени за чтением Библии и Корана. Кроме того, он начал проявлять интерес к иудаизму.

NYT пишет, что в тюрьме Мадуро и его супруга Силия Флорес похудели. Состояние здоровья жены президента Венесуэлы журналисты описали как «шаткое». На момент задержания Флорес перенесла операцию по удалению матки, а в тюрьме могла перенести сердечный приступ. Кроме того, она потеряла два зуба. О том, что Силия Флорес, возможно, перенесла сердечный приступ в американской тюрьме и похудела более чем на 11 кг, также сообщали ее адвокаты агентству Associated Press.

Источник: Gazeta.ru