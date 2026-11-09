Олимпийский чемпион по дзюдо Ринер будет баллотироваться в президенты Франции

Пятикратный чемпион Олимпийских игр по дзюдо француз Тедди Ринер намерен побороться за пост президента Франции в 2027 году.

Об этом он сообщил в Instagram.

"Меня зовут Тедди Ринер, и сегодня я говорю вам это, глядя вам прямо в глаза. Я баллотируюсь на президентских выборах 2027 года", - сказал он.

Спортсмен признал, что не имеет опыта в политике, однако подчеркнул, что Франция "все больше сгибается под тяжестью долга", а "улицы отданы на откуп хулиганам". Ринер отметил, что всегда боролся и знает, что значит падать и вновь подниматься, а также знаком с реалиями жизни простых французов. "Франции не нужен профессиональный политик, который читает лекции и бездельничает целыми днями. Ей нужны здравый смысл, твердость, справедливость и государство, которое наводит порядок", - подчеркнул он.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Если в этот день ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, заручившиеся максимальной поддержкой избирателей, примут участие во втором туре 2 мая. Согласно социологическим опросам, кандидат в президенты от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и кандидат от правого "Национального объединения" Марин Ле Пен станут наиболее вероятными участниками заключительного, второго тура выборов.