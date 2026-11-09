Пашинян отправится в Турцию
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 ноября отправится в Турцию для участия в 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31), проходящей в Анталье.
Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Меланья Арутюнян.
Конференция COP31 проходит в Анталье с 9 по 20 ноября. В рамках мероприятия запланированы обсуждения международных усилий по борьбе с изменением климата, сокращения выбросов парниковых газов и финансирования климатических инициатив.
Саммит мировых лидеров в рамках COP31 намечен на 11–12 ноября.
Источник: Новости-Армения
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