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Пашинян отправится в Турцию

Редакция 1news15:30 - Сегодня
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Пашинян отправится в Турцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 ноября отправится в Турцию для участия в 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31), проходящей в Анталье.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Меланья Арутюнян.

Конференция COP31 проходит в Анталье с 9 по 20 ноября. В рамках мероприятия запланированы обсуждения международных усилий по борьбе с изменением климата, сокращения выбросов парниковых газов и финансирования климатических инициатив.

Саммит мировых лидеров в рамках COP31 намечен на 11–12 ноября.

Источник: Новости-Армения

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