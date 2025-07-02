В Азербайджане установлены новые требования в отношении иностранных СМИ

После государственной регистрации филиалы и представительства иностранных средств массовой информации в Азербайджанской Республике должны уведомить об этом в течение 3 (трёх) рабочих дней соответствующие органы (структуры), определённые соответствующим исполнительным органом.

Это отражено в предлагаемом изменении в Закон «О медиа», обсуждённом на вчерашнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Источник: АПА