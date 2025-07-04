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Moody’s повысило кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня

Феликс Вишневецкий16:10 - Сегодня
Moody’s повысило кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня

3 июля международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг Азербайджанской Республики с уровня «Ba1» до уровня «Baa3» (инвестиционный уровень), сохранив при этом прогноз по рейтингу на уровне «позитивный».

В распространённой информации одного из ведущих международных рейтинговых агентств Moody’s отмечается, что позитивный прогноз по новому рейтингу отражает ожидаемое снижение зависимости экономики и бюджетной сферы Азербайджана от нефтегазового сектора на фоне проводимых в стране реформ, сообщает 1news.az со ссылкой на министерство финансов.

Кроме того, проводимые реформы, направленные на совершенствование денежно-кредитной политики, регулирование в финансовом секторе, повышение прозрачности в управлении государственными финансами и в процессах государственного администрирования, создают основу для дальнейшего улучшения институционального управления.

Среди сильных сторон страны по-прежнему остаются низкая долговая нагрузка и позиция по чистым активам, обеспечивающие устойчивый баланс государственного бюджета, а также очень высокая платёжеспособность по долговым обязательствам.

Отмечается, что сильная фискальная позиция Азербайджана и сохранение устойчивой макроэкономической стабильности в условиях глобальных шоков и колебаний цен на нефть способствуют дальнейшему укреплению фискальной устойчивости. Позитивный прогноз также учитывает продолжающийся потенциал развития в сфере подотчётности. Усилия по привлечению иностранных инвестиций расширяются, реформы в правовой и регулирующей сферах продолжаются, что способствует повышению прозрачности и подотчётности.

По мнению агентства Moody’s, постоянные усилия Азербайджана по укреплению своего положения в регионе как транспортного и зеленого энергетического центра способствуют устойчивому и значительному росту в таких ненефтяных секторах, как транспортно-логистический, строительный и туристический. Благоприятное географическое расположение страны и растущая активность на Транскаспийском международном транспортном маршруте - Среднем коридоре создадут благоприятные условия для логистического сектора и окажут положительное влияние на другие отрасли экономики, привлекая значительные инвестиции.

Кроме того, устойчивое развитие регионов Карабаха и Восточного Зангезура значительно поддерживает направления диверсификации экономики. Все эти факторы выступают ключевыми причинами повышения рейтинга.

По оценке агентства, несмотря на диверсификацию экономики, Азербайджан в среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжит получать доходы от нефти и газа. Вместе с усилиями по сокращению зависимости от бюджетных трансфертов рост активов Государственного нефтяного фонда будет способствовать расширению фискальной безопасности и увеличению ресурсов, доступных для поддержки экономики в периоды кризисов.

Отметим, что в ходе визита представителей международного рейтингового агентства «Moody’s Ratings» в Азербайджан с 19 по 21 мая текущего года были проведены встречи с соответствующими государственными органами, в том числе с министерством финансов АР и на основании обсуждений и предоставленной информации агентство пересмотрело кредитный рейтинг страны.

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