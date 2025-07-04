Mardi Mekan: Новый прибрежный комплекс премиум-класса от PASHA Real Estate - ФОТО - ВИДЕО

PASHA Real Estate объявляет о начале продаж эксклюзивного приватного жилого комплекса, расположенного в поселке Мардакян, на побережье Каспийского моря, под названием Mardi Mekan.

Созданный для тех, кто ценит спокойствие, приватность и премиальный образ жизни, Mardi Mekan сочетает в себе современную архитектуру, возможность круглогодичного проживания и наличие приватного доступа к морю — и всё это в одной уникальной локации всего в 20 минутах от центра города.

Mardi Mekan - это котеджный поселок с 46 виллами и апартаментами премиум класса, панорамными видами на Каспий. Каждая вилла и апартаменты тщательно спроектированы с учётом природного ландшафта и отвечают самым высоким стандартам качества, роскошной и комфортной жизни.

Особенности комплекса Mardi Mekan:

Прямой доступ к частному пляжу

Территории для отдыха и развлечений

Круглогодичные спортивные объекты и бассейны

Уютные кафе, рестораны только для резидентов непосредственно на самой территории комплекса

Охраняемый въезд и круглосуточная служба безопасности

Близость к школам, медицинским учреждениям, торговым и развлекательным зонам

На этапе начальных продаж предусмотрены гибкие условия оплаты: первоначальный взнос — 25% с различными вариантами беспроцентной рассрочки. Сдача вилл и апартаментов для начала отделочных работ запланирована на конец 2025 года.

Для получения дополнительной информации или записи на индивидуальный тур в Mardi Mekan обращайтесь в офис продаж PASHA Real Estate

*2024 | +994 51 201 3232 | ✉ [email protected] | 🌐 www.pasharealestate.az

О компании «PASHA Real Estate Group»

Входящая в PASHA Holding «PASHA Real Estate Group» специализируется на инвестициях в недвижимость, её строительстве, продаже, аренде, стратегическом управлении и эксплуатации. География деятельности Группы охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан и Черногорию. Портфель группы включает в себя роскошные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, элитную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Придерживаясь принципов качества, надёжности и клиентоориентированности, «PASHA Real Estate Group» стремится устанавливать новые отраслевые стандарты и повышать стоимость своих активов на глобальном уровне.

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