В Баку пойман наркоторговец на кладбище - ВИДЕО

В Сабунчинском районе Баку задержан 31-летний житель столицы, у которого при себе обнаружили 2 килограмма марихуаны. Задержание произошло прямо на территории кладбища в поселке Бакиханова — именно там мужчина пытался реализовать наркотики.

Как известно, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и вновь был замечен в незаконной наркоторговле. В ходе допроса он признался, что был завербован гражданином Ирана, с которым познакомился в социальной сети. Предполагается, что через этот контакт велась поставка и распространение наркотиков на местном уровне.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются. Стоит отметить, что с начала года в Сабунчинском районе в рамках подобных операций из незаконного оборота было изъято свыше 60 килограммов наркотических веществ.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова