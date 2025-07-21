Никогда не сдаваться: Политико-дипломатическое значение речи Ильхама Алиева на III Шушинском медиафоруме

На III Шушинском Глобальном медиафоруме Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с программной речью, в которой изложил стратегическое видение многолетней борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Его выступление стало не просто политическим заявлением, а детальной ретроспективой вооруженного конфликта, дипломатического противостояния и моральной стойкости народа.

Карабахский конфликт: между дипломатией и силой

Президент Алиев подчеркнул, что в течение почти двух десятилетий Азербайджан вел переговоры, направленные на мирное урегулирование Карабахского конфликта. Однако, как видно из его слов, дипломатические усилия оказались неэффективными из-за смещения баланса в пользу Армении в рамках Минской группы ОБСЕ и пассивности или пристрастности международных посредников.

"Минская группа ОБСЕ в лице ее сопредседателей, каждый по своей причине, был на стороне Армении… этот статус-кво не менялся."

По словам Алиева, даже достигнутые успехи на дипломатическом фронте – например, заявление президентов США, Франции и России о "неприемлемости статус-кво" – вскоре нивелировались, заменой одного слова: с "неприемлем" на "неустойчив". Это семантическое изменение, по мнению Ильхама Алиева, означало фактическое одобрение оккупации.

Политика терпения: моральный ресурс и фактор времени

Президент открыто говорит о колоссальном моральном и политическом давлении, оказанном на Азербайджан в период переговоров. Несмотря на это, Азербайджан выбрал путь долготерпения и стратегического накопления сил, как военных, так и дипломатических.

Глава государства особо подчеркивает, что Азербайджанская армия была готова на самопожертвование, чтобы освободить исконные территории. Этот нарратив имеет глубокую национальную и историческую окраску – речь идет не только о возвращении земли, но и о восстановлении национального достоинства.

"Мы доказали на поле боя, что готовы на все и шли на смерть."

Таким образом, Президент демонстрирует ключевой тезис: без моральной мобилизации общества и уверенности в своей правоте невозможно добиться победы – ни за столом переговоров, ни на поле боя.

Крах международной медиации и рождение "новых реалий"

Вывод, к которому приходит Ильхам Алиев, звучит предельно жестко:

"Мы решили, что мы создадим новые реалии, а потом вы будете с ними смиряться."

Этот поворотный момент стал краеугольным в азербайджанской внешнеполитической доктрине: переход от реактивной дипломатии к проактивной стратегии. Операции 2020 года (44-дневная война) и военная операция сентября 2023 года стали фактическим завершением эпохи бесплодных переговоров и ознаменовали силовое восстановление территориальной целостности страны.

Фактор лидера и историческая ответственность

Выступление Алиева наполнено личными размышлениями, что придает ему человеческую и историческую глубину. Он акцентирует внимание на том, что не успех отдельного политика был целью, а преемственность поколений и сохранение памяти тех, кто боролся за Карабах:

"Дело не в личности, и дело не в амбициях, дело в том, что нужно чувствовать ответственность перед поколениями, которые жили до нас."

Здесь речь идет о национальной миссии, которая не зависит от сроков, персон и конъюнктуры. Подобный подход демонстрирует сочетание рационального прагматизма с глубокой патриотической установкой.

Этапы переговорного процесса по Карабаху (2003–2020)

Мирный переговорный процесс после избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана можно было бы условно разделить на четыре этапа. Первый это 2003–2009 гг., когда имела место активизация формата переговоров, развитие "Мадридских принципов", в которых допускался компромиссный сценарий с этапным освобождением территорий и референдумом в Карабахе.

Второй - 2010–2015 гг.: Усиление риторики, стагнация переговоров. Армения отвергала даже компромиссные предложения. Минская группа де-факто утратила эффективность.

Третий этап - 2016 год: Апрельские бои (Четырехдневная война). Первый звоночек о возможности военного сценария. Дипломатия вновь активизировалась, но безрезультатно.

Наконец, четвертый - 2017–2019 гг.: Попытки "народной дипломатии", встречи на уровне лидеров. Все это не дало результатов. Ильхам Алиев все чаще говорил о терпении, но с акцентом на готовность к решительным действиям.

2020 год – время принятия решения об освобождении оккупированных территорий силой в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Полномасштабная операция "Железный кулак", завершившаяся капитуляцией армянских формирований в Карабахе и возвращением территорий.

Подводя итог…

Президент Алиев завершает речь обращением к универсальной ценности – вере в справедливость, которую не даруют, а завоевывают. Его слова обращены не только к гражданам Азербайджана, но и к другим народам, переживающим аналогичные испытания.

Таким образом, Азербайджанская модель — это пример стратегического терпения, консолидации общества и готовности к решительным действиям, когда дипломатия себя исчерпывает.

Речь Президента Алиева — это не только отчет об успехе, но и манифест политической воли, адресованный как своему народу, так и международному сообществу. В условиях, когда международные механизмы оказались неэффективными, Азербайджан продемонстрировал, что реальность может быть изменена — если за ней стоит решимость, народное единство и историческая цель.

Проф. Др. Намик Алиев