«Транскаспийская формула: визит Бердымухамедова и новая архитектура регионального сотрудничества»

С 16 по 17 июля 2025 г. состоялся официальный визит в Азербайджан Гурбангулы Бердымухамедова, Председателя Народного совета Туркменистана.

Он был встречен государственной делегацией, после чего вместе с президентом Ильхамом Алиевым посетил освобождённые территории Карабаха — Физули и Шушу.

Этот визит чётко указывает на высокий уровень двусторонних отношений и стремление к дальнейшей консолидации сотрудничества. Согласно заявлению Бердымухамедова, цель визита — углубление отношений, закрепление достигнутых результатов и запуск новых совместных проектов.

Международные СМИ описывают этот визит как шаг к росту многоаспектного сотрудничества: политического, энергетического, культурного, транспортного.

Так, TurkicWorld подчёркивает, что визит дал новый импульс расширению партнёрства в энергетике, транспорте и культуре: «Стороны договорились активизировать взаимодействие по всем направлениям: от транспорта до цифровых технологий».

В то же время визит является подтверждением стратегической линии Азербайджана на углубление тюркского взаимодействия.

Рассмотрим некоторые его аспекты.

Энергетика и инфраструктура: проект «Достлук» и транспортные коридоры

Ключевой темой переговоров стала совместная разработка каспийского месторождения «Достлуг».

Его запасы оцениваются в десятки миллиардов кубометров газа и сотни миллионов баррелей нефти.

Eurasianet характеризует соглашение по полю «Достлуг» как «поворотный момент» в энергетическом сотрудничестве, способный повлиять на карту поставок газа в Европу. Издание назвало это соглашение «знаковым» (landmark agreement) — первой крупной инициативой после многолетних вопросов о принадлежности месторождения (в Азербайджане оно называлось «Кяпаз», в Туркменистане — «Сердар»).

Новое название — «Достлуг» — подчеркивает политический компромисс и символизирует дружбу.

Европейские аналитики видят в этом соглашении шаг к созданию Транскаспийского газопровода, который даст Туркменистану выход на европейские рынки. Это считается важным элементом энергетической диверсификации региона.

Углубляется также и транспортное сотрудничество. Объёмы контейнерных перевозок по маршруту Баку—Туркменбаши выросли почти в три раза. Активно развивается проект Ляпис-Лазурного коридора (через Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию). Подписаны меморандумы между логистическими операторами двух стран, направленные на ускорение грузопотока.

Символические шаги: Карабах и скакун «Достлуг»

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физули на официальном самолёте, где его встретили торжественным караулом. Ему показали восстановленные аэропорты Физули, Зангилан и Лачин, жилые комплексы и строящиеся объекты в Шуше.

В Шуше делегации посетили национальные символы: дом-музей Бюльбюля, мечеть Юхары Говхарага, усадьбу Мехмандаровых - знаковые объекты, восстановленные после конфликта. Эти объекты представляют культурное наследие, связанное с тюркской идентичностью региона.

На живописной равнине Джыдыр-Дюзю Гурбангулы Бердымухамедову был подарен карабахский скакун по имени «Достлуг» - что переводится как «Дружба». Это был символ единства и братства между тюркскими народами.

Культурная дипломатия

Туркменская делегация, включая дочь и супругу Бердымухамедова, посетила Национальный музей ковра и Центр Гейдара Алиева в Баку. Визит сопровождался обменом подарками: национальными коврами, книгами, произведениями искусства. Это подчеркнуло общность историко-культурных традиций двух стран, родство двух народов.

Кроме того, за несколько недель до официального визита, 3 июля 2025 года, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Рашид Мередов посетил Ханкенди, где выразил восхищение масштабами восстановления региона и заявил: «Туркменистан готов участвовать в гуманитарных и культурных проектах в Карабахе, включая проведение Дней культуры Туркменистана в Азербайджане и наоборот».

Двухсторонняя политика и сотрудничество на международной арене

Туркменистан неизменно поддерживал территориальную целостность Азербайджана. После Второй Карабахской войны он одним из первых выразил заинтересованность в участии в восстановительных проектах. Визит Бердымухамедова в Физули и Шушу стал практическим подтверждением этой позиции. Предполагается, что Туркменистан может участвовать в восстановлении инфраструктуры Карабаха, в том числе построить школу или культурный центр.

Обе страны координируют внешнюю политику в рамках таких организаций, как ООН, Движение неприсоединения и Организация тюркских государств. Их дипломатическая согласованность укрепляет региональную стабильность и формирует единый тюркский вектор сотрудничества.

Некоторые итоги

Развитие отношений между Азербайджаном и Туркменистаном выходит на новый уровень. Визит Бердымухамедова в июле 2025 года стал сильным подтверждением широкого спектра отношений между странами. Он объединил: 1) Высокую степень политического доверия между странами; 2) Энергетический потенциал: совместная энергетическая стратегия по полю «Достлуг» открывает путь Туркмении на европейский рынок и диверсификацию Азербайджана; 3) Транспортные коммуникации: обе страны активно укрепляют коридоры, превращая регион в логистический хаб Евразии; 4) Культурную дипломатию и символику, выраженную в посещении Карабаха и презентации национального скакуна; 5) Международные позиции: согласованная стратегия помогает продвижению региональной стабильности.

Официальный визит Гурбангулы Бердымухамедова - это дипломатический жест, который является не просто проявлением дружбы, но и проявлением зрелости тюркского партнёрства, способного наполнять региональную энергетику и транспорт новыми смыслами.

Таким образом, визит воплотил динамическую модель тюркского сотрудничества, где энергетика, инфраструктура и культура становятся комплексными инструментами регионального влияния. Он стал не только выражением братских чувств, но и инструментом укрепления региональной архитектуры — основанной на тюркском единстве, экономической прагматике и устойчивом политическом альянсе. Это сигнал всем внешним игрокам: Центральная Азия и Южный Кавказ формируют собственную повестку.

Проф. Др. Намик Алиев