Антиазербайджанская провокация в Грузии: «Русская тень» над Кешикчидаг?

В то время, как Азербайджан и Грузия продолжают выстраивать стабильные и взаимовыгодные отношения, на политической периферии вновь активизируются фигуры, стремящиеся дестабилизировать ситуацию.

Очередная провокация со стороны небезызвестного лидера Лейбористской партии Грузии Шалвы Нателашвили стала новым эпизодом в серии кампаний, за которыми все отчетливее просматриваются «уши» Кремля.

Примечательно, что эта выходка «удачно» совпала с текущим обострением в отношениях между Азербайджаном и Россией и выглядит как намеренный вброс, преследующий целью не защиту национальных интересов Грузии, а подрыв доверия между двумя дружественными государствами региона – стратегическими партнерами.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 19 июля на III Шушинском Глобальном медиафоруме, озвучил ключевую мысль: «Никогда не сдавайтесь и никогда не смиряйтесь с нарушением территориальной целостности». Эта твердая формула, прошедшая проверку на примере Карабаха, была воспринята широкой международной аудиторией как важный месседж странам, отстаивающим свою независимость и суверенитет. Но в Грузии она неожиданно вызвала бурную реакцию у одного конкретного человека.

Шалва Нателашвили - давний провокатор и популист - на своей странице в Facebook написал: «Полностью согласен с господином Алиевым и хочу спросить: применяется ли этот принцип и в нашем случае - в отношении Давид Гареджи, захваченного им?».

Такой провокационный вброс в его исполнении не является первым - Нателашвили неоднократно пытался раздуть конфликт вокруг Кешикчидаг (Давид Гареджи) - монастырского комплекса, расположенного в приграничной зоне между Азербайджаном и Грузией.

История провокаций Нателашвили

Нателашвили и его сторонники неоднократно устраивали акции и марши к монастырскому комплексу, провоцируя стычки с азербайджанскими пограничниками. Весной и летом 2019 года именно его сторонники пытались организовать фактическую «провокационную оккупацию» пока неурегулированного участка, создавая напряжение и раздувая антиазербайджанскую истерию.

Это он призывал грузинские власти отказаться от участия в военных учениях с Азербайджаном и Турцией, требовал приостановки работы межправительственных комиссий по сотрудничеству, в том числе, по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской государственной границы, голословно обвинял Азербайджан якобы в «захвате» монастыря.

Все это укладывается в канву предсказуемого популизма, рассчитанного на крайне националистический электорат.

Азербайджано-грузинские отношения: фундамент стабилен

На фоне провокационных выходок Нателашвили, отношения между Тбилиси и Баку остаются прочными и стратегически выверенными. Работа над делимитацией и демаркацией государственной границы, включая участок, где расположен монастырский комплекс Кешикчидаг, продолжается в конструктивной атмосфере, на основе двустороннего диалога, без вмешательства третьих сторон. Более того, азербайджанские пограничники обеспечивают доступ паломников и духовенства к комплексу, соблюдая дух добрососедства и взаимного уважения.

Русский след и агент влияния

Не стоит забывать, что антиазербайджанские и антинатовские заявления Нателашвили, выпускника аспирантуры Дипломатической академии МИД РФ, удивительным образом совпадают с риторикой российских официальных лиц и СМИ. Он фактически ретранслирует кремлевские месседжи, пытаясь посеять рознь там, где строится мост доверия. Его заявления редко воспринимаются всерьез внутри страны, но, как показывает практика, они охотно подхватываются в прокремлевских СМИ и телеграм-каналах. Создается впечатление, что подобные «вопросы» не более чем попытка сыграть роль ретранслятора российских интересов на Южном Кавказе.

Сегодня Кремль, который фактически потерял контроль над ключевыми процессами в регионе, ищет любые каналы для возвращения влияния. Неслучайно мишенью вновь становятся союзнические отношения Баку и Тбилиси. Ведь именно эти связи мешают Москве в ее стратегии «разделяй и властвуй» и установлению «управляемой нестабильности».

И Москва ищет другие пути воздействия - через таких агентов, как Нателашвили, использующих любые спорные темы в угоду чужим интересам.

Выходит, cлова Нателашвили - это не просто выходка маргинального политика. Это часть системной попытки Кремля вернуть себе утраченные рычаги влияния на Южном Кавказе.

Политическое прошлое этого деятеля - череда скандалов и закулисных игр. Его имя связывали с так называемой «торговлей мандатами» в парламенте, он фигурировал во всех крупных внутриполитических интригах в Грузии 2000-х годов.

Сегодня Лейбористская партия - маргинальная сила, не имеющая сколь-либо серьезного веса среди ведущих политических кругов. Нателашвили - это, по сути, «Жириновский грузинского разлива» — яркий, шумный, но давно не воспринимаемый всерьез даже внутри страны.

Правящая партия и основная оппозиция в Грузии дистанцируются от его заявлений, понимая, что он действует не в интересах государства, а в интересах внешних сил.

Южный Кавказ выбирает разум, а не провокации

Сегодня Азербайджан и Грузия - страны, устремленные в будущее, а не находящиеся в плену исторических спекуляций. Сегодня они выбирают мир, сотрудничество и развитие. И никакие дешевые провокации этому не помешают.

Подобные выпады - это всего лишь политический шум, призванный всколыхнуть общественное мнение и оставить Кремлю хотя бы малейший рычаг влияния там, где он его уже давно утратил.

Азербайджан и Грузия выстраивают будущее, основанное на сотрудничестве, транспарентности и взаимном уважении. И это будущее не должно и не может быть поставлено под угрозу из-за дешевых провокаций маргиналов, действующих в интересах третьих стран.

Баку и Тбилиси прекрасно понимают, кто стоит за такими высказываниями, и делают соответствующие выводы.

А кремлевская тактика - через дестабилизацию и вбросы - больше не работает. Регион устал от конфликтов и популизма. Регион выбирает диалог, развитие и мир.