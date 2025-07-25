«Вашингтонское болото» всколыхнулось: о том, как армянство и армянское лобби в США пытаются подорвать мирный процесс

Похоже, кое-кому совсем не по нраву продвигающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией – некоторым кругам установление мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе грозит утратой влияния в регионе.

87 американских законодателей во главе с сопредседателями группы дружбы с Арменией в Конгрессе США Фрэнком Паллоне, Гасом Билиракисом, Брэдом Шерманом и Дэвидом Валадао приняли обращение в адрес администрации президента Трампа, призвав поддержать возвращение армян в «Нагорный Карабах» - по их мнению, этот шаг «соответствует нормам международного права и необходим для установления справедливого и устойчивого мира на Южном Кавказе».

Начнем с того, что названия «Нагорный Карабах» в международной геополитической терминологии уже давно не существует - есть Карабахский экономический район Азербайджанской Республики, и это обозначение отражает новую реальность как в территориальной, так и в политической структуре региона. С другой стороны, это письмо, несмотря на декларативную направленность на «защиту прав армян», игнорирует еще один важнейший аспект - факт того, что армяне покинули Карабах по собственной воле. Тем, кто хотел остаться, Баку предложил принять Азербайджанское гражданство и жить под Флагом Азербайджанской Республики – условие естественное, законное и полностью соответствующее нормам международного права.

Так что, призывая поддержать «возвращение армян в Карабах», конгрессмены не просто игнорируют все политические и правовые реалии, но и, как законодатели, фактически способствуют нарушению закона.

Необходимо осознавать и то, что письмо конгрессменов имеет гораздо более широкий контекст, особенно на фоне последних значительных шагов в мирном процессе, что, в частности, стало очевидным на фоне недавних переговоров в Абу-Даби, где лидеры Азербайджана и Армении обсуждали различные аспекты межгосударственной повестки дня нормализации.

Содержание обращения членов Конгресса наглядно демонстрирует, насколько сильно в армянском лобби стремление подорвать мирный процесс. Оно же свидетельствует о сохраняющемся и все еще неслабом влиянии армянской диаспоры на определенные политические круги в США.

Именно эти силы - принявшие в 1992 году несправедливую 907-ю поправку против Азербайджана и поддержавшие агрессивную политику Армении - несут часть ответственности за развязывание кровавой войны в регионе.

Именно они сегодня нацелены на сдерживание усилий по установлению устойчивого мира, более того, подстрекая реваншистов в Армении, стремятся к возобновлению конфликта.

И именно они - мировое армянство и их лоббисты - своей политической и финансовой поддержкой подталкивая Армению к войне, являются одними из главных виновников положения, в котором сегодня находится эта страна.

Сам факт обращения конгрессменов прежде всего бьет по усилиям президента Трампу, его содействиям в направлении установления прочного мира в регионе. С этой призмы, истинная цель армянских лоббистов - заново разжечь конфликт и тем самым полностью уничтожить инициированную Трампом мирную повестку. В этом контексте уместно вспомнить и то ярое недовольство, которое вызвала в среде армянского лобби взвешенная позиция Трампа по армяно-азербайджанскому конфликту.

Можно полагать, что армянское лобби США, традиционно имеющее более тесные связи с демократами, вынося в повестку «армянский вопрос», нацеливается на ослабление позиций как самого президента Трампа, так и республиканцев в целом. И здесь есть еще один весьма любопытный аспект: попытки ослабить доверие к администрации Трампа могут быть связаны и с тем, что конгрессмены, построившие на деньгах армянской диаспоры свои коррупционные схемы, опасаются разоблачений. Они уже настигли некоторых политиканов, завершив их карьеру громкими скандалами.

Вспомним экс-сенатора Боба Менендеса, приговоренного к 11 годам тюремного заключения по федеральным обвинениям в коррупционных преступлениях, в которых, кстати, оказалась замешана и его жена-армянка. В июле прошлого года суд присяжных признал Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента. Согласно обвинению, супруги Менендес получали взятки, в том числе золотыми слитками и другими подарками. Сразу после объявления вердикта лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер призвал Менендеса покинуть пост, в августе сенатор ушел в отставку. Он стал первым государственным чиновником, осужденным за деятельность в качестве иностранного агента во время пребывания на своем посту.

Такая же незавидная участь, по всей вероятности, ждет и сенатора-демократа Адама Шиффа, которого президент Трамп уличил в ипотечном мошенничестве и налоговых махинациях. Буквально на днях Трамп написал на своей странице в Truth Social: «Адам Шифф – вор! Его следует привлечь к ответственности, так же как они [демократы] пытались привлечь к ответственности меня и всех остальных. Единственная разница в том, что мы были абсолютно невиновны, все это было огромным мифом». В подтверждение своих слов президент поделился налоговым документом. Трамп также опубликовал пост, в котором указал на подделку Шиффом документов для получения кредита. Президент США считает, что у Шиффа теперь из-за этого «большие проблемы». Он подчеркнул, что сенатор должен получить тюремный срок за свои махинации. Чуть раньше Трамп «наградил» Адама Шиффа такими эпитетами, как «жулик, мошенник и аферист» из-за схемы мошенничества с ипотекой.

На фото: Боб Менендес, Адам Шифф, Фрэнк Паллоне

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Еще одного одиозного армянского лоббиста Фрэнка Паллоне карма настигла прямо в Баку – визит конгрессмена на COP29 обернулся для него настоящим фиаско и публичным унижением. Встреченный возмущенными гражданами с лозунгами «Вон!» и вопросами журналистов о том, сколько денег он получил от армянской диаспоры, Паллоне и приехавший вместе с ним еще один армянский лоббист Эд Марки были вынуждены спешно ретироваться и постыдно покинули нашу страну.

Последовавшие за этим жалобы и стенания опозорившихся политиканов за прием в Баку тонко и иронично прокомментировал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. «[…] Что касается Паллоне, похоже, он мог испытывать психологические и умственные страдания, глядя из окна своего отеля на близлежащий Парк Трофеев, где выставлена ​​уничтоженная техника оккупационной армянской армии, и на Парк Победы, открытый президентом Ильхамом Алиевым 8 ноября. Возможно, это было божественное возмездие за несправедливость в отношении азербайджанского народа, которую он поддерживал на протяжении многих лет», - написал он в своем аккаунте в соцсети X.

@FrankPallone and senator @EdMarkey

upon returning to the U.S. after their visit to Baku, are once again presenting the outcomes in a way that aligns with what the Armenian lobby wants to hear.



(I) 1.I met with Senator Ed Markey upon his request.

2.reminded him that after the… pic.twitter.com/FFKXnYJe2N — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 19, 2024

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Эти и многие другие скандалы красноречиво подтверждают старую истину: «сколько веревочке не виться, а концу быть». Погрязшие в коррупционных схемах сенаторы и конгрессмены, в том числе те, кто выстроили свои интересы на деньгах армянской диаспоры, слишком долго избегали ответственности.

Сегодня, осознавая неминуемое разоблачение и наказание, они отчаянно пытаются подорвать инициативы американского президента, в том числе его мирные инициативы. Эта реакция напрямую связана с тем, что администрация Трампа с первых дней активно борется с коррупцией и лоббизмом, стремясь разрушить систему взаимосвязанных интересов, на которой базируется влияние различных групп в американской политике.

Ту самую систему, которую называют «вашингтонское болото», и о котором недавно говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Шушинском глобальном медиафоруме: «Я не предвещал победу Трампа. Я просто сказал, что это было бы предпочтительней для азербайджанского народа, с учетом того, что он, так же, как и мы, разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности. Он единственный из президентов США, который не начинал войн. И вот за небольшой срок его пребывания у власти видно, что он – человек, который заканчивает войны. И также мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении, в конце концов, договориться. Несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил, по многим причинам, ну и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца, особенно, что касается «вашингтонского болота», чтобы высушил его до дна».

Глава Азербайджанского государства коснулся этой темы и в своем выступлении на XII Глобальном Бакинском форуме: «До победы президента Трампа эту функцию выполняли Госдепартамент США, USAID. Коррумпированные американские политики, такие как Менендес, сейчас сталкиваются с серьезными проблемами. Но Менендесом это не должно ограничиться. Как говорится, одна ласточка весны не делает. Тех, кто кладет армянские деньги в свои карманы, гораздо больше. Я могу назвать их. Их имена известны: господин Адам Шифф, господин Фрэнк Паллоне, госпожа Нэнси Пелоси и многие другие. Они десятилетиями получали деньги от организаций армянской диаспоры в США для нападок на Азербайджан и его дискредитации».

«Поэтому мы желаем Президенту Трампу успеха в осушении болота. Это нелегко, но необходимо сделать. Мы также готовы поделиться с американскими властями информацией о незаконной деятельности USAID в Азербайджане: как они подкупали людей, как они незаконно направляли финансирование, как они нарушали азербайджанские законы и правила. Настало время ответить за это. Мы готовы предоставить всю имеющуюся у нас информацию», - подчеркнул Ильхам Алиев.

В стремлении повлиять на политику Вашингтона в отношении Южного Кавказа армянское лобби в США использует все имеющиеся возможности, причем поддержка армянских интересов больше служила личным выгодам, связанным с финансовыми потоками и лоббистской деятельностью.

Порой это удавалось. Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа тенденция начала меняться, что, естественно, вызвало недовольство в среде армянских лоббистов. И в этом контексте вышеуказанное обращение конгрессменов можно рассматривать также как попытку сохранить влияние армянской диаспоры в американской политике и оказать давление на администрацию Трампа для возобновления поддержки Армении.

С другой стороны, прикрываясь мнимой «обеспокоенностью за судьбу армян», эти силы фактически нацеливаются на подрыв стабильности и безопасности Южного Кавказа, своей «мышиной возней» стремясь спровоцировать новый виток эскалации в регионе.

Это происходит на фоне этапа подъема в отношениях между Баку и Вашингтоном, что подтверждается содержанием недавней переписки между лидерами США и Азербайджана. Придерживаясь прагматичного курса и ставя во главу угла стабильность и долгосрочные интересы Соединенных Штатов, президент Трамп занимает позицию, направленную на укрепление международного мира в целом и мирного процесса на Южном Кавказе в частности.

В свете этого, можно надеяться на то, что деструктивные шаги армянства и его лоббистов, идущие вразрез как с международным правом, так и с региональными реалиями, будут расценены администрацией Трампа как стратегический саботаж, не имеющий ничего общего с подлинными интересами мира и безопасности на Южном Кавказе.