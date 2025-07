«Вашингтонское болото» всколыхнулось: о том, как армянство и армянское лобби в США пытаются подорвать мирный процесс

Похоже, кое-кому совсем не по нраву продвигающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией – некоторым кругам установление мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе грозит утратой влияния в регионе.

87 американских законодателей во главе с сопредседателями группы дружбы с Арменией в Конгрессе США Фрэнком Паллоне, Гасом Билиракисом, Брэдом Шерманом и Дэвидом Валадао приняли обращение в адрес администрации президента Трампа, призвав поддержать возвращение армян в «Нагорный Карабах» - по их мнению, этот шаг «соответствует нормам международного права и необходим для установления справедливого и устойчивого мира на Южном Кавказе».

Начнем с того, что названия «Нагорный Карабах» в международной геополитической терминологии уже давно не существует - есть Карабахский экономический район Азербайджанской Республики, и это обозначение отражает новую реальность как в территориальной, так и в политической структуре региона. С другой стороны, это письмо, несмотря на декларативную направленность на «защиту прав армян», игнорирует еще один важнейший аспект - факт того, что армяне покинули Карабах по собственной воле. Тем, кто хотел остаться, Баку предложил принять Азербайджанское гражданство и жить под Флагом Азербайджанской Республики – условие естественное, законное и полностью соответствующее нормам международного права.

Так что, призывая поддержать «возвращение армян в Карабах», конгрессмены не просто игнорируют все политические и правовые реалии, но и, как законодатели, фактически способствуют нарушению закона.

Необходимо осознавать и то, что письмо конгрессменов имеет гораздо более широкий контекст, особенно на фоне последних значительных шагов в мирном процессе, что, в частности, стало очевидным на фоне недавних переговоров в Абу-Даби, где лидеры Азербайджана и Армении обсуждали различные аспекты межгосударственной повестки дня нормализации.

Содержание обращения членов Конгресса наглядно демонстрирует, насколько сильно в армянском лобби стремление подорвать мирный процесс. Оно же свидетельствует о сохраняющемся и все еще неслабом влиянии армянской диаспоры на определенные политические круги в США.

Именно эти силы - принявшие в 1992 году несправедливую 907-ю поправку против Азербайджана и поддержавшие агрессивную политику Армении - несут часть ответственности за развязывание кровавой войны в регионе.

Именно они сегодня нацелены на сдерживание усилий по установлению устойчивого мира, более того, подстрекая реваншистов в Армении, стремятся к возобновлению конфликта.

И именно они - мировое армянство и их лоббисты - своей политической и финансовой поддержкой подталкивая Армению к войне, являются одними из главных виновников положения, в котором сегодня находится эта страна.

Сам факт обращения конгрессменов прежде всего бьет по усилиям президента Трампу, его содействиям в направлении установления прочного мира в регионе. С этой призмы, истинная цель армянских лоббистов - заново разжечь конфликт и тем самым полностью уничтожить инициированную Трампом мирную повестку. В этом контексте уместно вспомнить и то ярое недовольство, которое вызвала в среде армянского лобби взвешенная позиция Трампа по армяно-азербайджанскому конфликту.

Можно полагать, что армянское лобби США, традиционно имеющее более тесные связи с демократами, вынося в повестку «армянский вопрос», нацеливается на ослабление позиций как самого президента Трампа, так и республиканцев в целом. И здесь есть еще один весьма любопытный аспект: попытки ослабить доверие к администрации Трампа могут быть связаны и с тем, что конгрессмены, построившие на деньгах армянской диаспоры свои коррупционные схемы, опасаются разоблачений. Они уже настигли некоторых политиканов, завершив их карьеру громкими скандалами.

Вспомним экс-сенатора Боба Менендеса, приговоренного к 11 годам тюремного заключения по федеральным обвинениям в коррупционных преступлениях, в которых, кстати, оказалась замешана и его жена-армянка. В июле прошлого года суд присяжных признал Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента. Согласно обвинению, супруги Менендес получали взятки, в том числе золотыми слитками и другими подарками. Сразу после объявления вердикта лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер призвал Менендеса покинуть пост, в августе сенатор ушел в отставку. Он стал первым государственным чиновником, осужденным за деятельность в качестве иностранного агента во время пребывания на своем посту.

Такая же незавидная участь, по всей вероятности, ждет и сенатора-демократа Адама Шиффа, которого президент Трамп уличил в ипотечном мошенничестве и налоговых махинациях. Буквально на днях Трамп написал на своей странице в Truth Social: «Адам Шифф – вор! Его следует привлечь к ответственности, так же как они [демократы] пытались привлечь к ответственности меня и всех остальных. Единственная разница в том, что мы были абсолютно невиновны, все это было огромным мифом». В подтверждение своих слов президент поделился налоговым документом. Трамп также опубликовал пост, в котором указал на подделку Шиффом документов для получения кредита. Президент США считает, что у Шиффа теперь из-за этого «большие проблемы». Он подчеркнул, что сенатор должен получить тюремный срок за свои махинации. Чуть раньше Трамп «наградил» Адама Шиффа такими эпитетами, как «жулик, мошенник и аферист» из-за схемы мошенничества с ипотекой.

На фото: Боб Менендес, Адам Шифф, Фрэнк Паллоне

Еще одного одиозного армянского лоббиста Фрэнка Паллоне карма настигла прямо в Баку – визит конгрессмена на COP29 обернулся для него настоящим фиаско и публичным унижением. Встреченный возмущенными гражданами с лозунгами «Вон!» и вопросами журналистов о том, сколько денег он получил от армянской диаспоры, Паллоне и приехавший вместе с ним еще один армянский лоббист Эд Марки были вынуждены спешно ретироваться и постыдно покинули нашу страну.

Последовавшие за этим жалобы и стенания опозорившихся политиканов за прием в Баку тонко и иронично прокомментировал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. «[…] Что касается Паллоне, похоже, он мог испытывать психологические и умственные страдания, глядя из окна своего отеля на близлежащий Парк Трофеев, где выставлена ​​уничтоженная техника оккупационной армянской армии, и на Парк Победы, открытый президентом Ильхамом Алиевым 8 ноября. Возможно, это было божественное возмездие за несправедливость в отношении азербайджанского народа, которую он поддерживал на протяжении многих лет», - написал он в своем аккаунте в соцсети X.

@FrankPallone and senator @EdMarkey

upon returning to the U.S. after their visit to Baku, are once again presenting the outcomes in a way that aligns with what the Armenian lobby wants to hear.



(I) 1.I met with Senator Ed Markey upon his request.

2.reminded him that after the… pic.twitter.com/FFKXnYJe2N — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 19, 2024