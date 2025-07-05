В Шуше по случаю дня Ашура состоялась акция добровольной сдачи крови - ФОТО

Впервые в Шуше прошла акция добровольной сдачи крови по случаю дня Ашура.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, акция была организована Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Управлением мусульман Кавказа в мечети Юхары Говхар Ага. В акции приняли участие вернувшиеся к родным очагам жители Шуши, сотрудники действующих в городе ведомств, а также гости города.

Заведующая отделом Республиканского банка крови Набат Халилова отметила, что акции по сдаче крови, проводимые в нашей стране в день Ашура, стали традицией гуманизма. В этом году впервые акции по сдаче крови прошли на освобожденных от оккупации территориях в день Ашура. Организация такой акции в Шуше является ярким примером восстановления жизни в Карабахе и возрождения наших национально-духовных ценностей. Собранная кровь будет использована для лечения нуждающихся в ней пациентов.