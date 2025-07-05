МИД Турции: Эрдоган не примет участие в 17-м саммите лидеров БРИКС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в 17-м саммите лидеров БРИКС, который пройдет в Бразилии 6–7 июля.

Как сообщают источники в Министерстве иностранных дел Турции, министр Фидан представит президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите лидеров БРИКС в Бразилии.

Турецкий министр примет участие в сессиях на темы «Укрепление многосторонности, экономические и финансовые вопросы и искусственный интеллект» и «Окружающая среда, COP30 и глобальное здравоохранение», на которые приглашены и страны, не являющиеся членами БРИКС.