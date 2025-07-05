ЗАО «AzerGold» завершило 9-й год своей деятельности - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня исполнилось 9 лет с начала деятельности ЗАО «AzerGold».

ЗАО «AzerGold», созданное в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года, прошло государственную регистрацию 5 июля 2016 года и приступило к своей деятельности.

Вот уже 9 лет Акционерное общество, действующее в направлении эффективного и устойчивого управления недрами Азербайджана, вносит непрерывный вклад в национальную экономику и социально-экономическое развитие посредством открытия и разведки месторождений руд цветных и черных металлов, добычи драгоценных металлов и их продажи на местном и международном рынках.

Одна из ведущих государственных компаний, представляющих ненефтяной сектор, ЗАО «AzerGold» за прошедший период реализовала на внутреннем и внешнем рынках 523 тысячи унций золота и 989 тысяч унций серебра, привлекая в экономику страны более 1 миллиарда 690 миллионов манатов. Из этой суммы 1 миллиард 592 миллиона манатов были получены от экспорта, а 98 миллионов манатов — от местных продаж.

В государственный бюджет было перечислено 216 миллионов 433 тысячи манатов налогов и 34 миллиона 845 тысяч манатов социальных выплат.

Являясь одним из самых востребованных работодателей в нашей стране, Акционерное общество внесло значительный вклад в повышение занятости, обеспечив 2351 человек постоянными рабочими местами напрямую и косвенно за последние 9 лет. В настоящее время в компании и ее дочерних предприятиях - ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» и ООО «AzerBlast» работают 1088 человек, а в долгосрочных подрядчиках - 1263 человека. В результате обеспечения безопасных и достойных условий труда на рабочих местах общее количество рабочих часов без травм в ЗАО и его дочерних предприятиях превысило 7,6 млн.

Используя самые современные и инновационные технологии в области поиска и разведки месторождений цветных и черных металлов, включая гиперспектральные и аэроэлектромагнитные методы исследования, ЗАО вносит значительный вклад в научно-техническое развитие национальной горнодобывающей промышленности и точную оценку ресурсного потенциала.

Кроме того, Акционерное общество успешно реализует на внутреннем розничном рынке золотые и серебряные монеты, а также золотые слитки под брендом «Made in Azerbaijan». Современные производственные решения, в том числе ценные изделия, изготовленные с использованием технологии «Smartminting», способствуют пропаганде наших национальных и культурных ценностей, а также выступают надежным инвестиционным инструментом с высокой ликвидностью.

9-летняя деятельность ЗАО «AzerGold», организующего свою деятельность на основе экологических норм и требований, принципа социальной ответственности, наглядно демонстрирует его модель устойчивого развития, его роль в диверсификации ненефтяного сектора и его вклад в национальную экономику. Государственная компания и впредь будет вносить вклад в развитие горнодобывающей промышленности страны и социально-экономическое благосостояние.

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