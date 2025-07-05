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Сегодня - день Ашура

First News Media09:15 - Сегодня
Сегодня - день Ашура

Сегодня в Азербайджане день Ашура.

Согласно фетве Совета казиев Управления мусульман Кавказа (УМК), в этом году день Ашура приходится на десятый день месяца Мухаррам - 5 июля.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в УМК, в связи с днем Ашура на территории республики организованы акции по сдаче крови.

Граждане могут сдать кровь в столичных мечетях «Тезе пир», «Аждарбей», «Сахиб-Аз-Заман», «Шах Аббас», «Гарачухур», «Имам Али», «Имам Рза», «Биби-Эйбат» и комплексе «Мир Мевсум Ага».

А в регионах акции по сдаче крови будут организованы в мечетях «Юхары Говхар Ага» города Шуша, «Джума» города Агдам, «Гейдар» города Мингячевир, «Джума» города Сумгайыт, «Имам Али» города Шеки, «Джума» города Масаллы, «Абульфазлил Аббас» города Гёйчай, Сальянском городском центре «Хаджи Таги», «Гейдар», «Сарванлар», «Пиргамиш» города Нахчыван и Ширванской городской мечети, комплексе «Имамзаде» города Гянджа, мечети «Имамзаде» города Барда, Лянкяранском и Губинском отделениях Центрального банка крови, больницах в поселке Борадигях Масаллинского района, Хачмазе, Бабеке, Ордубаде, Джульфе, Шахбузе, Садараке, Кенгерли, Шарурской районной центральной больнице, сельских медицинских пунктах Гахаб, Джахри, Нехрам Бабекского района, Бананияр Джульфинского района.

Акции по сдаче крови отражают глубокий духовный и гуманистический дух церемонии Ашура, направленный на привитие солидарности между людьми, поощрение важности оказания помощи.

Кровь, собранная во время акций, будет использоваться для лечения людей, страдающих гемофилией и талассемией, а также другими заболеваниями.

Отметим, что в этом году месяц Мухаррам начался 26 июня.

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