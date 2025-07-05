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Скончался участник 44-дневной Отечественной войны

First News Media22:05 - 05 / 07 / 2025
Скончался участник 44-дневной Отечественной войны

Скончался участник 44-дневной Отечественной войны Субхан Гусейнов.

Как сообщает Oxu.Az, с апреля этого года он находился в коме.

Согласно информации, несмотря на то что врачи отмечали, что он перенес клиническую смерть и следующие 72 часа будут для него критическими, С.Гусейнов боролся за жизнь в течение 81 дня.

Напомним, что участник второй Карабахской войны С.Гусейнов (1999 г.р.) должен был пройти процедуру по удалению пилонидальной кисты в Уджарской центральной районной больнице. Однако после введения наркоза у него произошел шок, и операция не состоялась.

С.Гусейнов был похоронен на кладбище в родном селе.

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