Скончался участник 44-дневной Отечественной войны Субхан Гусейнов.

Как сообщает Oxu.Az, с апреля этого года он находился в коме.

Согласно информации, несмотря на то что врачи отмечали, что он перенес клиническую смерть и следующие 72 часа будут для него критическими, С.Гусейнов боролся за жизнь в течение 81 дня.

Напомним, что участник второй Карабахской войны С.Гусейнов (1999 г.р.) должен был пройти процедуру по удалению пилонидальной кисты в Уджарской центральной районной больнице. Однако после введения наркоза у него произошел шок, и операция не состоялась.

С.Гусейнов был похоронен на кладбище в родном селе.