В мечети Тезепир проходит акция по сдаче крови в связи с днем Ашура - ФОТО
В связи с днем Ашура в мечети "Тезепир" проходит акция по сдаче крови.
Как передает АПА, в акции примут участие председатель Управления Мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, а также представители отдельных религиозных общин, действующих в нашей стране.
Отметим, акцию проводит медицинский персонал Республиканского Банка крови Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.
Сегодня донорские акции проходят по следующим адресам:
1. Мечеть «Тезепир», Ясамальский район;
2. Мечеть «Аждарбей», Насиминский район;
3. Мечеть «Бибиэйбат», Сабаильский район;
4. Святилище «Мирмовсум Ага», Хазарский район;
5. Мечеть «Сахиб-Аз-Заман», Низаминский район;
6. Мечеть «Шах Аббас», поселок Кешля, Низаминский район;
7. Гарачухурская мечеть, Сураханский район;
8. Мечеть «Имам Али», Бинагадинский район.
Акции проходят и в других городах и районах республики.