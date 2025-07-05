В мечети Тезепир проходит акция по сдаче крови в связи с днем Ашура - ФОТО

В связи с днем Ашура в мечети "Тезепир" проходит акция по сдаче крови.

Как передает АПА, в акции примут участие председатель Управления Мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, а также представители отдельных религиозных общин, действующих в нашей стране.

Отметим, акцию проводит медицинский персонал Республиканского Банка крови Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

Сегодня донорские акции проходят по следующим адресам:

1. Мечеть «Тезепир», Ясамальский район;

2. Мечеть «Аждарбей», Насиминский район;

3. Мечеть «Бибиэйбат», Сабаильский район;

4. Святилище «Мирмовсум Ага», Хазарский район;

5. Мечеть «Сахиб-Аз-Заман», Низаминский район;

6. Мечеть «Шах Аббас», поселок Кешля, Низаминский район;

7. Гарачухурская мечеть, Сураханский район;

8. Мечеть «Имам Али», Бинагадинский район.

Акции проходят и в других городах и районах республики.