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Министерство здравоохранения: В день Ашура 2696 человек сдали 1213,2 литра крови - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:50 - Сегодня
Министерство здравоохранения: В день Ашура 2696 человек сдали 1213,2 литра крови - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане завершилась акция добровольной сдачи крови в день Ашура.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства здравоохранения, в день Ашура добровольно сдали кровь 2696 человек. Всего сдано 1213,2 литра крови.

Отметим, что акция была организована совместно Министерством здравоохранения и Управлением мусульман Кавказа для оказания помощи пациентам, нуждающимся в крови.

В этом году акции были организованы в 38 пунктах 30 городов и районов страны. Помимо 23 мечетей и святилищ, в число пунктов сдачи крови вошли 15 медицинских учреждений.

13:55

В ходе добровольной акции по сдаче крови по случаю дня Ашура по данным на 12:00, кровь сдали 1424 добровольца.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Отмечается, что в общей сложности донорами было сдано 640,8 литра крови.

Акция проводится при совместной организации Министерста здравоохранения Азербайджанской Республики и Управления мусульман Кавказа с целью помощи нуждающимся в крови пациентам.

В этом году мероприятия проходят в 30 городах и районах страны - всего задействовано 38 пунктов сдачи крови. Среди них - 23 мечети и святилища, а также 15 медицинских учреждений.

Акции по сдаче крови начались с 8:00 утра и продолжатся в течение дня.

12:45

В Азербайджане продолжается акция добровольной сдачи крови по случаю дня Ашура.

Граждане с утра активно участвуют в акции в пунктах сдачи крови, расположенных в столице и регионах.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства здравоохранения, по состоянию на 10:00, 362 человека добровольно сдали кровь, что составило 162,9 литра крови.

В этом году акции организованы в 38 пунктах 30 городов и районов страны. Помимо 23 мечетей и святилищ, пункты сдачи крови включают 15 медицинских учреждений.

Акции по сдаче крови начались в 8:00 утра и продолжатся в течение всего дня.

Отметим, что акция проводится при совместной организации Министерства здравоохранения и Управления мусульман Кавказа для оказания помощи пациентам, нуждающимся в крови.

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