Аллахшукюр Пашазаде: Я шейхульислам народа-победителя и горжусь этим

Отношения Азербайджана с армянской церковью были иными до победы в 44-дневной Отечественной войне.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своем комментарии журналистам во время акции по добровольной сдаче крови.

«Потому что до 2020 года на встречах с руководителями церкви они вели себя как победители и смотрели на нас свысока. Сейчас я шейх-уль-ислам народа-победителя и горжусь этим», - заявил председатель УМК.

Источник: Report