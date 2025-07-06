В Конгресс-центре в Ханкенди имеются широкие возможности для проведения мероприятий странового и международного значения - ФОТО

Реализуемые Азербайджанским государством проекты по возрождению освобожденных от оккупации земель последовательно и стремительно продолжаются.

Одним из таких проектов является Конгресс-центр в Ханкенди, открытие которого состоялось 3 июля при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщил представитель Конгресс-центра Наджаф Бадалов, оснащенный современным техническим оборудованием Конгресс-центр занимает площадь 6500 квадратных метров. Здесь созданы театральный зал на 600 человек и банкетный зал на 350 человек, конференц-залы и другие помещения различного назначения.

В здании Центра, сочетающего в себе современность и национальные архитектурные традиции, имеются широкие возможности для проведения различных конгрессов, конференций, семинаров, деловых встреч и других мероприятий странового и международного значения. На начальном этапе функционирования Конгресс-центра постоянной работой здесь обеспечены 12 человек. Восемь из них – жители Ханкенди, Ходжалы, Кяльбаджара и других освобожденных от оккупации территорий. Конгресс-центр, отличающийся высокой функциональностью и современностью, является одним из важных проектов, служащих развитию социально-экономического потенциала наших освобожденных от оккупации территорий.

Источник: АЗЕРТАДЖ