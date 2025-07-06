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Ханкендинский железнодорожный и автовокзальный комплекс охватит 6,4 гектара территории

First News Media23:00 - 06 / 07 / 2025
Ханкендинский железнодорожный и автовокзальный комплекс охватит 6,4 гектара территории

Одним из проектов, строительство которого будет осуществлено в городе Ханкенди, где после освобождения от оккупации проводятся масштабные строительно-восстановительные работы, является железнодорожный и автовокзальный комплекс.

Помимо повышения доступности общественного транспорта в регионе, комплекс внесет важный вклад в социально-экономическое возрождение и расширение межрегиональных связей. Возвращение на родину предков сыграет большую роль в обеспечении комфортных поездок наших соотечественников в другие города и районы.

Как сообщил заведующий отделом связей с общественностью ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» Бахтияр Гаджиев, проектирование Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса, который будет построен на территории 6,4 гектара на правом побережье реки Гаргар, уже начато.

На территории пятиэтажного комплекса предусмотрено построить 2 железнодорожные платформы и 12 автобусных остановок. Железнодорожная часть комплекса будет ежедневно обслуживать 800-1000 пассажиров, а автовокзал – 1000-1200 пассажиров. В комплекс входят речной бульвар, мосты, подземный переход под перроном. Кроме того, предусмотрены автостоянки, зарядные станции для электромобилей, велосипедная дорожка и парковка.

По сравнению с предыдущим вокзалом Ханкендинский железнодорожный и автовокзальный комплекс расположен на 4 километра ближе от центра города. А это обеспечит в будущем доступ жителей города к общественному транспорту.

В целом вдоль железнодорожной линии Агдам – Ханкенди планируется строительство Аскеранской и Ходжалинской станций, Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса и другой необходимой инфраструктуры. Протяженность железнодорожной линии Агдам – Ханкенди, являющейся продолжением железнодорожной линии Барда – Агдам, составляет 28 километров. Проектные работы на этой железнодорожной линии завершены. Реализация проекта охватит 2025-2026 годы.

Напомним, что 3 июля Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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