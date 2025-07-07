Названа предварительная причина самоубийства экс-главы Минтранса РФ - ОБНОВЛЕНО
17:31
Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством в Одинцове в своем личном автомобиле. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением.
Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия – самоубийство», - сказала она.
Источник: ТАСС
17:12
Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. Об этом сообщает источник 112.
Причина самоубийства неизвестна.
До этого сообщалось, что Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим.
Источник: «Газетa.Ru»