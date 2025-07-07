Названа предварительная причина самоубийства экс-главы Минтранса РФ - ОБНОВЛЕНО

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного дела, передает Telegram-канал Mash. Отмечается, что его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. Формальным поводом для вопросов к Старовойту стал тот факт, что его подписи стоят под решением оперативного штаба Курской области, гендиректором которой была Корпорация развития региона. Компании разрешили потратить 19 миллиардов рублей из бюджета и самой определить субподрядчиков.



По данным канала, показания о причастности Старовойта к хищениям средств при возведении фортификационных сооружений дали бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев. Оба в настоящее время находятся в СИЗО.



Также следователи сейчас проверяют возможную причастность Старовойта к нарушениям в области закупок медикаментов для больниц Курской области и к провальной транспортной реформе в Курске.



По другой версии, показания против Старовойта мог дать бывший губернатор региона Алесей Смирнов, также задержанный за хищения средств при возведении фортификационных сооружений.

17:31

Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством в Одинцове в своем личном автомобиле. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия – самоубийство», - сказала она.

Источник: ТАСС

17:12

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. Об этом сообщает источник 112.

Причина самоубийства неизвестна.

До этого сообщалось, что Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим.

Источник: «Газетa.Ru»