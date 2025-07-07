Иран готов обсуждать меры надзора над его ядерной программой

Власти Ирана готовы обсуждать меры контроля над ядерной программой Тегерана.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Чтобы ответить на ваш вопрос, касающийся надзора или контроля над нашей ядерной программой, я бы хотел сказать, что мы готовы вести переговоры об этом. Мы никогда не были стороной, убегавшей от верификации. Мы готовы к этому надзору», - подчеркнул президент, отвечая на просьбу прокомментировать прекращение сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Однако, к сожалению, в результате незаконных нападений Соединенных Штатов на наши ядерные центры и объекты многое оборудование и объекты серьезно повреждены. Следовательно, у нас нет к ним доступа», - сказал Пезешкиан. По его словам, надо подождать, произвести оценку ущерба, чтобы можно было потом обеспечивать надзор над ядерной программой.

Источник: ТАСС