Цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре текущего года на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) превысила $70 за баррель впервые с 24 июня.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 19:27, стоимость нефти ускорила рост на 0,56%, достигнув отметки в $69,97 за баррель. Всего за несколько минут до этого показатель впервые с 24 июня стал больше $70.

При этом отмечается, что фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе этого же года возрос в цене до $68,17 за баррель (+0,35%).