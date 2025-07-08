В Билясуваре задержан наркоторговец

В Билясуварском районе Азербайджана задержан Вугар Гулузаде, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Джебраильского районного отдела полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в Билясуварском районе, передает 1news.az.

В ходе мероприятия был задержан подозреваемый Вугар Гулузаде. В его автомобиле было обнаружено и изъято более 2 килограммов марихуаны и опия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении В.Гулузаде избрана мера пресечения в виде ареста.