Азербайджанский читатель и мировая книжная повестка: итоги 2025 года

First News Media
Азербайджанский читатель и мировая книжная повестка: итоги 2025 года - ФОТО - ВИДЕО

В последние годы книги все реже воспринимаются как нечто обособленное от повседневной жизни, и это не может не радовать.

О них говорят в социальных сетях, советуют друзьям, снимают короткие видео с эмоциональными отзывами и возвращают в списки бестселлеров спустя годы после выхода. Так, интерес к новым книгам формируется не только в книжных магазинах, но и в цифровом пространстве, где реакция читателей зачастую оказывается важнее традиционной критики.

2025 год стал для книжного мира показателем устойчивости литературного процесса и, одновременно с этим его трансформации. Таким образом, ушедший год был отмечен сразу несколькими громкими международными релизами, заметными изменениями читательских настроений и усилением влияния социальных медиа, прежде всего BookTok-сообщества, которое все увереннее формирует мировой книжный рынок.

Среди самых ожидаемых и обсуждаемых новинок 2025 года особое место занял роман Сьюзен Коллинз «Рассвет Жатвы». Книга стала приквелом к культовой серии «Голодные игры» и перенесла читателя в события Пятидесятых Игр, за двадцать четыре года до истории Китнисс Эвердин. В центре повествования теперь молодой Хеймитч Эбернети, один из самых противоречивых персонажей оригинальной трилогии. Коллинз вновь обращается к теме насилия как инструмента государственной пропаганды, исследуя, как система ломает личность, маскируя жестокость под зрелище. Сразу после выхода, книга мгновенно заняла лидирующие позиции в мировых рейтингах продаж и стала предметом активных дискуссий не только среди поклонников серии, но и в академической среде.

Не менее значимым литературным событием стал выход романа Фредрика Бакмана «Мои друзья». Шведский писатель, известный своей способностью говорить о сложных вещах простым языком, в этом произведении вновь обращается к теме человеческой близости, памяти и утраты. История разворачивается вокруг молодой художницы Луизы и воспоминаний о группе подростков, чья дружба становится эмоциональным стержнем повествования. Критики отмечали, что «Мои друзья» на данный момент одна из самых зрелых работ Бакмана, в которой он отказывается от внешней сентиментальности в пользу точного психологического наблюдения. А победа книги в читательских премиях лишь подтвердила ее широкий отклик.

В жанре интеллектуального фэнтези одним из ключевых релизов года стала книга Р.Ф.Куанг «Катабасис». Автор, уже зарекомендовавшая себя как одна из самых интересных фигур современной англоязычной прозы, предлагает мрачную и философски насыщенную историю, основанную на античном мотиве нисхождения в подземный мир. Два мага-ученых отправляются в буквальный ад, чтобы вернуть своего наставника, однако путешествие превращается в исследование власти, вины и академической иерархии. Особый интерес вызвало то, как Куанг использует мифологические структуры для критики современной образовательной системы и интеллектуального снобизма.

Фантастическая литература с романтической линией в 2025 году также не утратила своей популярности. «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос, третья часть серии The Empyrean, укрепила статус автора как одного из главных имен в жанре романтического фэнтези. Продолжая историю Вайолет Сорренгайл, роман расширяет мир серии, делая акцент на политических конфликтах, моральных дилеммах и внутренней трансформации героини. По отзывам критиков, книга стала более масштабной и зрелой по сравнению с предыдущими частями, а ее успех во многом был обеспечен активной поддержкой BookTok-сообщества, где роман получил вирусное распространение еще до официального релиза.

Отдельного внимания заслуживает роман «Алхимизированные» Сен Лин Ю - дебют в традиционном книгоиздании автора, ранее известного в онлайн-литературных кругах. «Алхимизированные» уже был узнаваем как любительское произведение, написанное на основе уже существующей вселенной «Гарри Поттера». Тем не менее, на протяжении нескольких лет сохраняя удивительную популярность и завоевав фанатскую любовь, произведение все же стало самостоятельной книгой. Это мрачное фэнтези с элементами готики и романтики рассказывает о женщине-алхимике, утратившей память после войны и пытающейся восстановить собственную идентичность в мире магии и некромантии. Стоит отметить, что права на экранизацию были проданы еще до выхода романа, а это стало редким случаем для дебютного произведения.

Одновременно продолжает расти роль BookTok-комьюнити, которое из нишевого феномена окончательно превратилось в мощный инструмент влияния на книжный рынок. Короткие видео, эмоциональные рекомендации и новые подборки сделали книгу частью повседневного цифрового потребления, особенно среди молодежи. Именно благодаря BookTok многие произведения получают вторую жизнь или мгновенно становятся бестселлерами.

@caitsbookstacks my first love 📚<3 #booktok #readersoftiktok #bookish #fyp #trend ♬ original sound - Letterboxd

Какие же книжные тенденции в Азербайджане?

По данным Baku Book Center, предоставленным 1news.az, в 2025 году наибольшим спросом пользовались книги в жанрах философии и современной прозы.

Как отмечает пресс-секретарь и менеджер по связям с общественностью центра Нигяр Гусейнова, читательская аудитория остается верной интеллектуальной литературе, при этом активно интересуясь актуальными художественными произведениями. В числе самых востребованных книг года - «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, «Завет воды» Абрахама Вергезе, «Отель Савой» Йозефа Рота, философские работы Эмиля Чорана и Гастона Башляра, а также произведения Марка Леви, Владимира Сорокина, Виктора Пелевина, Дэна Брауна и Р.Ф.Куанг.

Этот список демонстрирует разнообразие читательских вкусов и сочетание классических текстов с современной прозой.

Кроме этого, по сравнению с прошлым годом предпочтения азербайджанских читателей изменились незначительно, однако заметно вырос интерес к нон-фикшн литературе, особенно к публицистике и книгам по саморазвитию. Классическая литература продолжает сохранять стабильный спрос, оставаясь важной частью книжного потребления.

Генеральный директор сети Ali & Nino Нигяр Кочарли подчеркивает еще одну важную тенденцию 2025 года, а именно, увеличение числа молодых покупателей. Молодежная литература стала одним из самых востребованных сегментов, а интерес к книгам среди подростков и молодых людей заметно вырос. Наиболее популярными авторами были отмечены Ася Лаврович и Муршуд Мехди.

Книжная сеть Libraff, в свою очередь, отмечает высокий интерес к классике, детективам, научно-популярной литературе, романам и книгам по саморазвитию. Среди самых читаемых авторов года указаны Эльхан Элатлы, Агата Кристи, Вульф Дорн и Лев Толстой. При этом представители сети указывают на снижение покупательной способности по сравнению с прошлым годом, что повлияло на объемы продаж, но не на общий интерес к чтению.

Отдельно стоит отметить, что в этом периоде заметно усилилось влияние BookTok и в азербайджанском сегменте социальных сетей. Если раньше книжный контент оставался скорее нишевым, то теперь он все чаще появляется в рекомендациях, собирает тысячи просмотров и формирует устойчивый интерес к чтению среди подростков и молодых людей.

@bookishnika так нравится этот тренд || тгк: по лезвию абсурда #букток #книги ♬ million different people - ༒︎

Молодежная аудитория активно делится впечатлениями о прочитанном, обсуждает новинки, классические произведения и современные бестселлеры, а книги все чаще становятся частью визуальной и повседневной культуры. Этот процесс напрямую отражается и на книжном рынке, ведь растет интерес к молодежной литературе, фэнтези, психологической прозе и произведениям, которые активно обсуждаются в социальных сетях. Развитие BookTok в Азербайджане демонстрирует, что чтение постепенно перестает восприниматься как закрытое или академическое занятие, а все чаще становится формой самовыражения и общения для молодого поколения.

@aakhundova тгк: нармина читает #книжныерекомендации #литература #книгикоторыестоитпрочитать ♬ suara asli . - Dezalyr

Таким образом, книжные итоги 2025 года показывают, что литература продолжает адаптироваться к меняющемуся миру, сохраняя при этом свою культурную значимость.

Джамиля Суджадинова

Азербайджанский читатель и мировая книжная повестка: итоги 2025 года - ФОТО - ВИДЕО

