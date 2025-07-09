«Россия, заткнись!»: В Иреване требуют закрыть российские каналы и Sputnik Армения - ВИДЕО

9 июля перед зданием Министерства высокотехнологической промышленности Армении состоялась акция протеста с требованием исключить российские телеканалы из общественного мультиплекса и кабельных сетей.

Председатель партии «Во имя Республики» Арман Бабаджанян выступил против ретрансляции в мультиплексе любых иностранных телеканалов, подчеркнув, что действующее законодательство Армении позволяет прекратить трансляцию в том числе и российских каналов, передают армянские СМИ.

По его словам, в эфире этих каналов регулярно звучат оскорбления в адрес Армении, а сама информационная политика России, по его мнению, направлена на подрыв армянской государственности.

Заместитель главы партии Рубен Меграбян в свою очередь призвал запретить также деятельность агентства «Sputnik Армения».

Схожую позицию выразил и руководитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, заявивший, что российские телеканалы распространяют контент, представляющий угрозу безопасности Армении.

Участники акции держали плакаты с лозунгами «Нет каналам врага», «Нет российскому языку вражды», «Нет российской пропаганде», «Нет российскому яду», «Россия, заткнись!» и скандировали антироссийские призывы.