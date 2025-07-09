Cтартует процесс электронного приема документов для перевода студентов вузов и ссузов

В Азербайджане стартует процесс электронного приема документов для перевода студентов высших и средних специальных учебных заведений на 2025/2026 учебный год.

Об этом сообщает Государственное агентство по науке и высшему образованию.

Отмечено, что прием электронных заявлений начнется 15 июля в 11:00 и завершится 22 июля в 18:00.

Студенты, желающие участвовать в процессе перевода, должны зарегистрироваться на портале portal.edu.a и заполнить соответствующую форму.