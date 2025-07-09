В Баку состоялся официальный прием по случаю профессионального праздника сотрудников дипломатической службы - ФОТО

8 июля во дворце «Гюлистан» состоялись официальный прием и концертная программа по случаю Дня сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Как сообщили 1news.az в Министерстве иностранных дел, в официальном приеме приняли участие руководители Министерства иностранных дел и дипломатических миссий нашей страны, высокопоставленные представители ряда государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, а также главы и представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.

С речами на мероприятии выступили министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, а также дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране, Мухаммед Адиль Эмбардж. Они поздравили сотрудников дипломатической службы с профессиональным праздником и пожелали им успехов в их деятельности.

Была отмечена роль сотрудников дипломатической службы в реализации прагматического внешнеполитического курса нашей страны, в продвижении и защите национальных интересов на международном уровне.

В выступлениях были затронуты основные достижения внешней политики, обсуждены приоритеты, подчеркнуты заслуги сотрудников дипломатической службы в росте международного авторитета нашей страны.

Было отмечено, что на дипломатические службы возложены важные задачи в реализации успешной внешнеполитической линии, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Официальный прием продолжился концертной программой.