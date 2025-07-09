 В Баку состоялся официальный прием по случаю профессионального праздника сотрудников дипломатической службы - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В Баку состоялся официальный прием по случаю профессионального праздника сотрудников дипломатической службы - ФОТО

First News Media08:55 - Сегодня
В Баку состоялся официальный прием по случаю профессионального праздника сотрудников дипломатической службы - ФОТО

8 июля во дворце «Гюлистан» состоялись официальный прием и концертная программа по случаю Дня сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Как сообщили 1news.az в Министерстве иностранных дел, в официальном приеме приняли участие руководители Министерства иностранных дел и дипломатических миссий нашей страны, высокопоставленные представители ряда государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, а также главы и представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.

С речами на мероприятии выступили министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, а также дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране, Мухаммед Адиль Эмбардж. Они поздравили сотрудников дипломатической службы с профессиональным праздником и пожелали им успехов в их деятельности.

Была отмечена роль сотрудников дипломатической службы в реализации прагматического внешнеполитического курса нашей страны, в продвижении и защите национальных интересов на международном уровне.

В выступлениях были затронуты основные достижения внешней политики, обсуждены приоритеты, подчеркнуты заслуги сотрудников дипломатической службы в росте международного авторитета нашей страны.

Было отмечено, что на дипломатические службы возложены важные задачи в реализации успешной внешнеполитической линии, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Официальный прием продолжился концертной программой.

Поделиться:
279

Актуально

Политика

Азербайджанские дипломаты отмечают профессиональный праздник

Общество

Дорожная полиция Баку призывает к порядку водителей двухколёсного транспорта

Общество

Азербайджан принял 28 граждан из Германии по соглашению о реадмиссии

Общество

В Садараке открыт первый автозаправочный комплекс под брендом SOCAR - ФОТО - ВИДЕО

Политика

Азербайджанские дипломаты отмечают профессиональный праздник

В Баку состоялся официальный прием по случаю профессионального праздника сотрудников дипломатической службы - ФОТО

Джейхун Байрамов поздравил сотрудников дипломатической службы с профессиональным праздником - ФОТО

Азербайджан и Пакистан обсудили текущее состояние стратегического партнерства - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Заявления Пезешкиана: что рассказал президент Ирана после визита в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев: В настоящее время на освобожденных территориях живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек

Баку может вынести на уровень ОИС вопрос о росте исламофобии в России

«Враг у ворот, и он из Лондона»: Очередной бред пропагандиста Соловьева - ВИДЕО

Последние новости

В Баку мотоцикл врезался в грузовик, есть погибший - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Израиль ликвидировал ответственного за огневую мощь радикала «Хезболлах»

Сегодня, 10:45

Лайма Вайкуле обвинила РФ в отмене выступлений российских музыкантов в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 10:30

Дорожная полиция Баку призывает к порядку водителей двухколёсного транспорта

Сегодня, 10:25

Более 2300 человек скончались в Европе из-за жары

Сегодня, 10:15

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 10:05

Азербайджан принял 28 граждан из Германии по соглашению о реадмиссии

Сегодня, 10:00

В Шамкире произошла поножовщина

Сегодня, 09:55

Трамп угрожал «разбомбить» Москву и Пекин

Сегодня, 09:45

УЕФА отменил жеребьёвку домашних и выездных матчей в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 09:40

Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ

Сегодня, 09:35

Азербайджанские дипломаты отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 09:30

На дороге Агдам-Физули перевернулся микроавтобус, более 15-и раненных

Сегодня, 09:15

Трамп заявил, что рассматривает вариант согласиться на новые санкции против РФ

Сегодня, 09:05

В Баку состоялся официальный прием по случаю профессионального праздника сотрудников дипломатической службы - ФОТО

Сегодня, 08:55

В Гватемале после серии землетрясений погибли люди

Сегодня, 08:50

Джейхун Байрамов поздравил сотрудников дипломатической службы с профессиональным праздником - ФОТО

Сегодня, 08:45

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 08:35

Муж убитой свекром Гюнель: Версию о «чести» мой отец выдумал, чтобы смягчить свою вину. Она была моим ангелом - ВИДЕО

Сегодня, 00:00

США возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы

08 / 07 / 2025, 23:40
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45