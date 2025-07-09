Рейс авиакомпании UTair по маршруту Гянджа–Москва отложен

Рейс UT744 авиакомпании UTair, запланированный на 9 июля 2025 года из Международного аэропорта Гянджа в Москву (аэропорт Внуково), был отложен по техническим причинам по решению командира воздушного судна.

Об этом сообщили в компании AZAL.

Также отмечается, что для обеспечения комфорта пассажиров они были размещены в отеле и обеспечены всеми необходимыми услугами.

Отложенный рейс планируется выполнить 10 июля в 15:00.

Пассажиры могут связаться с авиакомпанией UTair для получения точной информации о статусе рейса и дополнительных сведений.