Эмин Амруллаев: «Мы не управляем детским садом. Если кто-то нервничает, мы не можем дать ему второй шанс»

«Если кто-то нервничает, мы не можем дать ему второй шанс».

Как передает 1news.az, с таким заявлением выступил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии, посвящённом теме «Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование».

«Мы не управляем детским садом. Мы работаем с учителями и стараемся, чтобы результаты были хорошими. Во время экзамена мы можем наблюдать все: на какой вопрос смотрит учитель, чем он занимается, какой ответ он выбрал на какой вопрос и сколько минут он на него смотрел. Мы знаем все это. Могут быть сложные вопросы», – добавил министр.