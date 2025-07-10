В Индии обрушился мост: есть жертвы - ФОТО

Трагедия произошла в среду в западном индийском штате Гуджарат: по меньшей мере девять человек погибли, когда часть автомобильного моста рухнула в реку в районе Вадодара.

Как сообщают местные правоохранительные органы, на момент обрушения на мосту находилось несколько автомобилей, часть которых упала в воду.

По словам министра здравоохранения Гуджарата Рушикеша Пателя, пятеро человек были спасены, спасательные работы продолжаются. Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Мост, построенный в 1985 году, не выдержал нагрузки после проливных дождей, которые в последние дни обрушились на регион. Хотя официальные причины обрушения пока не названы, предварительные версии указывают на сочетание погодных условий и изношенности конструкции.

Стоит указать, что еще в октябре 2022 года в Гуджарате также рухнул подвесной мост, построенный более века назад. Тогда в реку упали сотни людей, погибли как минимум 132 человека.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова